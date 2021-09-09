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美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜、李佳芬夫婦上月底陪3個孩子赴加拿大讀書，也安排9月18日出席在美國芝加哥橡溪市舉行的「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，韓國瑜今天說，他目前人在美國，能陪3個孩子出國讀書，參與孩子成長重要階段，是很幸福的時光，預計9月底，最慢10月初返台。

韓國瑜、李佳芬育有2女1子，長女韓冰、次女韓青、獨子韓天相繼赴加拿大求學，但就讀不同學校。韓國瑜說，這趟出國長達1個多月，他和妻子都很珍惜，能夠全家人聚在一起的時光，也享受天倫。

對於國民黨主席選舉，韓國瑜說，他就是當個單純的黨員角色，對各參選人寄予祝福，不會表態、助選。媒體人趙少康本月11日晚間將在高雄左營有一場「戰鬥藍趙少康，高雄開講」活動，主題是「國民黨如何再起？」韓表示，目前重心就是沉潛、做公益、多陪家人，有更多時間讀許多之前太忙沒能好好看的書籍，對政治議題關注有限。

韓國瑜也說，此行是送孩子到新環境、對僑界演講兩大重點，沒有更多安排。高雄市前新聞局長鄭照新說，「韓前市長這趟是政治絕緣之旅，大家別有太多聯想」。

這場年會承辦單位是芝加哥台灣同鄉聯誼會，負責與韓國瑜聯繫的窗口是前僑務委員周賢孟，周已移居美國芝加哥近40年，幾乎每年都回台灣，周賢孟等僑界人士相當支持韓國瑜，周提到，前年韓訪美時，芝加哥有10多名支持者專程飛到波士頓，用行動力挺。

周賢孟指出，韓前市長是今年年會神秘嘉賓，會有一場專題演講，消息曝光後，僑界報名出席情況愈加踴躍。除韓國瑜親自出席，媒體人彭文正也會到場發表專題演講，主題是「台灣的未來」。彭文正9月17日另有一場座談是「解說817萬票之謎與論文門真相」。

原本前總統馬英九有意願親自赴美出席，考量返台後要居隔等狀況，決定在台灣以視訊方式參與，國民黨主席參選人朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源等，也會透過視訊發聲，爭取僑界更多認同。

高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。圖／讀者提供
高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。圖／讀者提供
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
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高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。圖／讀者提供
高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。圖／讀者提供

韓國瑜 國民黨

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