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民進黨備戰2022 正國會拋全國都來初選

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨「2021年全代會工作小組」今天開會討論2022縣市首長提名辦法。本報系資料照
民進黨「2021年全代會工作小組」今天開會討論2022縣市首長提名辦法。本報系資料照

民進黨「2021年全代會工作小組」今天首次開會，會中除確認原訂9月25日舉行的全代會受疫情影響延期，也針對2022年地方首長選舉提名辦法進行討論。據轉述，「正國會」代表陳茂松主張，黨內提名辦法應以初選為原則，若要全國都來辦初選也行；但此提議並未凝聚共識，甚至有黨內派系認為，「正國會」此時力推初選，有劍指台南意圖。

工作小組今天對於2022縣市首長提名辦法達成共識，將分為任期已滿縣市、尋求連任縣市、非執政縣市三樣態，不同樣態將可適用不同提名辦法。至於確切提名辦法為何，則有待後續更多討論。

據轉述今天會中，對於提名辦法的討論較有交鋒處，在於觸及是否「現任優先」部分。陳茂松提出都來辦初選主張；但在場更多意見則主張，容易協調的選區與尋求連任縣市，都應以徵召為原則，避免初選造成黨內分裂。陳茂松則再舉2019年賴清德挑戰蔡英文總統連任為例，表示挑戰現任者並非沒有前例可循。

民進黨派系人士表示，「正國會」綠委陳亭妃目前對是否挑戰現任台南市長黃偉哲連任遲遲未鬆口，「正國會」代表此時做出如此主張，不免引人聯想，但現任優先目前在黨內仍有一定程度共識，這部分有待未來更多溝通凝聚共識。

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