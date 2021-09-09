中正紀念堂擬移蔣中正銅像 柯文哲：順序錯有反作用力

促轉會要求中正紀念堂轉型為「反省威權歷史公園」，並移除蔣公銅像，國民黨主席江啟臣今天喊話台北市長柯文哲，應從文史保護的角度設法阻止這件事。柯文哲今天說，轉型正義有三件事，第一是「解決現在問題」、「避免以後再發生」，最後才是「追究過去的責任」，但重點是順序要對。若將追究過去的責任，一下子拿到第一順位，保證亂七八糟，一定會產生很多作用力、反作用力。

柯文哲說，這一題，他好多年前到波蘭拜訪華勒沙，問華勒沙這個問題，華勒沙給的建議，也是所有面臨轉型正義的國家都應採用，柯說，轉型正義三件事，一個是解決現在的問題，避免以後再發生，最後追究過去的責任，但重點是順序要對。

柯表示，若是將「追究過去的責任」一下子拿到第一重點、第一順位，保證亂七八糟，一定會產生很多作用力、反作用力。柯表示，他真的有機會到波蘭拜訪華勒沙，也真的到他辦公室問了這個題目，他倒覺得，華勒沙講的話，可以給台灣社會參考。