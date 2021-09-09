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正面對決 刪Q總部：陳柏惟抹黑攻擊還說自己被霸凌

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日舉行投票。圖／罷免陳柏惟總部提供
台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日舉行投票。圖／罷免陳柏惟總部提供

台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日舉行投票，前立委顏寬恒昨宣布將以義工身分參與罷免活動。面對陳柏惟火力全開回擊，刪Q總部今舉行記者會質疑，從頭到尾都是陳柏惟抹黑攻擊他人，不懂他說自己被霸凌的點在哪裡，根本是恐怖情人。

刪Q總部下午舉行記者會，邀及媒體人謝寒冰、醫師蘇偉碩，顏寬恒也到場助陣。陳柏惟昨天在臉書抨擊顏寬恒「自由不該建立在霸凌別人之上」，並表示，自己是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委。

罷免陳柏惟發言人Max指出，陳柏惟最自豪的是質詢率百分百，號稱優秀立委，但質詢內容荒腔走板，諸如「邀港人來台當兵」、「挖沙埋潛艦」、「疫苗跟蝦子一樣」、「成立內交部」等言論，還逼國防部長為萊豬背書、問「美國好打還是中國好打」，早已被網友認證草包，這樣的荒謬質詢內容，出席率有和沒有，有何差別？

Max指出，陳柏惟在罷免案答辯書說，他上任一年14提案，但是0結案，那提案意義在哪裡？除了支持萊豬進口、支持中火讓空汙毒害台中人；此外，雖說支持台獨不是罷免陳柏惟的理由，但他把台獨異議作為政治利益的保護傘，加深製造統獨對立。

刪Q總部表示，顏寬恒只不過說要加入罷免活動，陳柏惟就說他抹黑造謠。但他自己未經查證就造謠海線衛生單位丟300劑疫苗，事後有關單位澄清後也不道歉。又罵連署罷免的人是假公民、猴子、小丑，這才是抹黑，在立院嗆要1打35被藍委林為洲架離，就呼自己的同僚「雜碎」，罷免團體句句在理，但是陳柏惟被抹黑造謠什麼，他根本講不出來。

顏寬恒會後受訪表示，陳柏惟顯然還沒搞清楚被罷免的意義，這是台中海線全部選民對於不及格、不適當立委的民意展現，這場罷免絕對不是統獨、黨派之爭或政黨惡鬥，是台中選區民眾對於荒誕行徑的民意代表行使的民主權利。

陳柏惟 罷免 顏寬恒

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