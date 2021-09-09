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視察南方澳跨港大橋重建 蔡英文：必須如期明年9月18日完工

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
蔡英文總統今赴南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，並提到，工程必須要在明年9月18日如期完工。圖／交通部公路總局提供
蔡英文總統今赴南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，並提到，工程必須要在明年9月18日如期完工。圖／交通部公路總局提供

蔡英文總統今天上午先赴蘇澳海軍中正基地，主持塔江艦成軍典禮，隨後前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」。她致詞時表示，在不到1年時間，二度來到該橋重建工地，並對於大橋重建工程進度超前，感謝公路總局、蘇花改施工團隊的全力以赴。蔡總統期盼工程團隊持續戮力辦理，重建工程要在明年9月18日如期完工。

蔡總統今天在交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、公路總局長許鉦漳、航港局長葉協隆、港務公司董事長李賢義、台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳陪同下，前往視察南方澳跨港大橋重建工程，聽取公路總局長許鉦漳簡報目前的工程執行情形。

南方澳跨港大橋於2019年前突然斷橋釀6死，蔡總統曾允諾3年內要把新橋蓋回來。蔡總統今天致詞時表示，在不到1年的時間，第二度來到南方澳大橋重建工地，對於重建工程進度超前，她感謝公路總局、蘇花改施工團隊的全力以赴，並要求工程團隊持續戮力辦理，要在明年9月18日如期完工。

蔡總統指出，「南方澳大橋是南方澳地區經濟發展的命脈」，影響地方產業、觀光及交通甚鉅。她相信大橋的重建，能重振南方澳漁港往日風采，讓地方產業經濟重新轉動。她強調，剩不到一年的時間，中央、地方要攜手合作、克服困難，期盼明年南方澳鯖魚祭前，能讓地方居民重新擁有一座堅固可靠、造型優美，且足以代表蘇澳鎮精神的南方澳大橋。

王國材表示，交通部關注重建工程辦理情形之外，2019年起亦投入蘇澳港、南方澳漁港整體發展規劃。許鉦漳在簡報時說明，交通部對橋梁的維護管理，從去年起全面精進管理制度、規範修訂、管理系統，以及經費補助等面向，並持續強化且有效之橋梁安全管理。

蔡英文總統今赴南方澳視察南方澳跨港大橋重建工程。圖／交通部公路總局提供
蔡英文總統今赴南方澳視察南方澳跨港大橋重建工程。圖／交通部公路總局提供

蘇澳 蔡英文 南方澳大橋

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