趙少康提「反共園區」 綠委：難得一見的好提議

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，擬移除前總統蔣介石銅像，並轉型為「反省威權歷史公園」。中廣董事長趙少康今天表示，要改成反省威權歷史公園，連念起來都怪怪的，他覺得應該直接改成「反共公園」。民進黨立委林俊憲指出「難得一見的好提議！但是國民黨有勇氣跟上嗎？」

林俊憲在臉書指出，促轉會提案的主題是「反省威權歷史公園」，將過去威權崇拜的最大象徵變成反省這段歷史的地方，不過趙少康又提出了一個不錯的建議：乾脆直接改成「反共公園」，也符合當今台灣的形勢。

林俊憲指出，這個做法照理來說，應該比「反省威權」更能讓國民黨接受，因為他們一直不認為蔣介石的威權統治有什麼不對，認為這是維持國家穩定的必要之惡。既然如此，我們就用蔣介石一生最大的目標「反共」為主題來轉型，畢竟這是唯一不同立場的台灣人都還算肯定的一件事，而口口聲聲說轉型正義就是撕裂社會的國民黨，應該也不會有異議吧？

林俊憲指出，不過趙少康的提議終究還是他個人的意見，接下來就要看看，國民黨敢不敢以黨的立場附和他？還是根本已經把「蔣委員長遺訓」拋諸腦後，絲毫不敢違背中共意志，更別說反共了。他分析絕對是後者，蔣介石若地下有知，應該會氣得痛罵現在的國民黨吧。

林俊憲表示，無論最終結論如何，中正紀念堂轉型都是遲早要面對的議題，反省威權也好，反共也好，最終就看大家決定以什麼形式詮釋這段過去。正視歷史才能走向未來，討論的過程本身就非常有意義，同時也能讓我們看穿某些言行不一的嘴臉，既崇拜蔣介石又親共，根本是腦袋錯亂吧？