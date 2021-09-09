蔡壁如公投環台 宜蘭宣傳民眾黨「兩圈兩叉」公投主張

因疫情延期的公投將在12月18日登場，立委蔡壁如「公投環台走一回」，她從金門回來後展開台灣本島的首站宣傳，來到宜蘭傳達民眾黨對於公投的「兩好兩壞」主張，同意「萊豬不要來」、「珍愛藻礁」；反對「核四重啟」、「公投綁大選」。

公投案原定8月28日舉行，受到新冠疫情影響延到12月18日，蔡壁如利用立法院開議前的機會到各地展開宣傳，並拉起「1218迎戰公投，兩好兩壞投出未來」巨幅布條。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華安排蔡壁如到開蘭第一城的頭城烏石港，向附近遊客及商家業者宣傳民眾黨對於公投的主張。

蔡壁如說，同意「萊豬不要來」，政府做不到源頭管理及明白標示，所以民眾黨反對萊豬；民眾黨同意「珍愛藻礁」，第三天然氣接收站遷離大潭藻礁地區，為下一代留下珍貴海岸線；此外民眾黨反對「核四重啟」、反對「公投綁大選」，這四項都很重要，缺一不可。

她接著到頭城漁會與漁民會談了解工作現況，漁會總幹事陳秀暖表示，因為疫情，賞鯨行程遊客稀少，生意淒慘，本來要開放了，後來疫情又爆發，不知道什麼時候才會有客人；蔡壁如則指出，疫情不只影響到餐飲業，還有很多地區在地人背後的小故事是被忽視的，應滾動式檢討修正。