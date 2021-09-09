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健康城市調查高雄排第二 陳其邁：繼續努力

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式，針對媒體提問，表達建構宜居城市的期許。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式，針對媒體提問，表達建構宜居城市的期許。記者陳玫伶／攝影

康健雜誌日前公布「2021健康城市調查」中，高雄超車台中成為第二名，高雄市長陳其邁今天出席活動受訪表示，市府這一年在社福、醫療投資或建設都大幅增加，與第一名的台北市分數僅差2.8分，將繼續努力，希望有機會挑戰。

陳其邁今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式，媒體提問針對康健雜誌今年度健康城市調查的看法，陳其邁表示，上任後從第三名進步到第二名，都是希望能在高雄建構一個健康宜居的城市。

陳其邁說，這一年無論在社福或醫療的投資、建設都大幅度增加，例如對中高齡長者醫療支出、社福支出的補助、整體的長照機構、醫療服務的量能等，另外在社會經濟層面，文化、交通、治安等部分也都有長遠的進步，才能在這個評分類比中，繼續在各項指標保持領先。

陳其邁表示，未來將針對高雄環境、醫療服務量能、品質，以及整體居住環境的改善，都會繼續努力，打造宜居城市。

高雄市長陳其邁（左一）今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左一）今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左一）今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左一）今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建工程動土儀式。記者陳玫伶／攝影

陳其邁

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