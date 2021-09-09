健康城市調查高雄排第二 陳其邁：繼續努力

康健雜誌日前公布「2021健康城市調查」中，高雄超車台中成為第二名，高雄市長陳其邁今天出席活動受訪表示，市府這一年在社福、醫療投資或建設都大幅增加，與第一名的台北市分數僅差2.8分，將繼續努力，希望有機會挑戰。

陳其邁今天出席林園區中芸漁港漁筏泊區擴建動土儀式，媒體提問針對康健雜誌今年度健康城市調查的看法，陳其邁表示，上任後從第三名進步到第二名，都是希望能在高雄建構一個健康宜居的城市。

陳其邁說，這一年無論在社福或醫療的投資、建設都大幅度增加，例如對中高齡長者醫療支出、社福支出的補助、整體的長照機構、醫療服務的量能等，另外在社會經濟層面，文化、交通、治安等部分也都有長遠的進步，才能在這個評分類比中，繼續在各項指標保持領先。