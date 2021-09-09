彭文正八大鐵證控蔡英文假博士 府：學位有LSE認證

媒體人彭文正、前台大教授賀德芬、旅美教授林環牆等人，今天舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會，會中發表自稱是蔡英文總統博士論文有疑義的八大鐵證。三人呼籲蔡英文，履行自己作為國家元首的職責，將自己論文的真相公諸於世。

總統府發言人張惇涵表示，總統府仍願不厭其煩重申，對於蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道。而蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位，「我們再次呼籲，社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。

記者會上公佈的八大鐵證包括，蔡英文1984年履歷表上博士論文題目竟截然不同；2015年補發博士證書是二度變造的贗品；認證博士學位的神秘甘乃迪文件是偽造文書；倫敦大學規定畢業前應繳交三本論文，但無一存在；唯獨蔡英文不在IALS法學論文的連續編號裡；從未有外部口試委員繳回蔡英文博士論文的紀錄；從未有蔡英文博士論文指導教授繳回博士論文的紀錄；總圖書館處IALS從未有蔡英文繳交博士論文的紀錄等。

彭文正等三人表示，經過二年多調查，本報告更加嚴属地證明了，蔡英文的合格博士論文根本就從未完成，也因此才一直提不出法學博士證書的原始文件，反而藉由國家體制力量偽造文件、違法亂紀、欺騙合灣人民。蔡英文長期謊報博士學歷從事教職、參與民主選舉、乃至於因而取得國家最高權位，她的整個發跡過程，對台灣人民言，是傷害了全民機會均等與社會分配正義、玷污了學術倫理、踐踏法律公平、藐視道德正義、濫用國機器、侵犯人權，更徹底傷害了台灣的民主自由。