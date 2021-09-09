國慶主視覺沒國號國旗 江啟臣批民進黨「東藏西躲的」

國慶主視覺「金陽雙十」昨天上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，黨主席江啟臣今天中午到新竹市議會拜會國民黨團，被媒體問到此事直言「不曉得蔡英文、民進黨在想什麼？東藏西躲的」，強調中華民國有國名國號，為何不能開大門、走大路？

江啟臣也質疑「你是中華民國總統、中華民國的政府、中華民國的執政黨、中華民國的民進黨，為何不敢大聲說出（中華民國）來呢？」他認為，中華民國有國名國號，為何不能開大門走大路，應該跟所有國人、也對全世界來講。

江認為，民進黨對外不敢說中華民國什麼的，但現在是國慶啊，為何連政府都不敢講，還在英文上刻意凸顯，所以他才要講說是「英文台獨」，「真的要台獨就要明講啊，要公開大聲的講」。