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國慶主視覺沒國號國旗 江啟臣批民進黨「東藏西躲的」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國慶籌備委員會昨天發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供
國慶籌備委員會昨天發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。圖／內政部提供

國慶主視覺「金陽雙十」昨天上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，黨主席江啟臣今天中午到新竹市議會拜會國民黨團，被媒體問到此事直言「不曉得蔡英文、民進黨在想什麼？東藏西躲的」，強調中華民國有國名國號，為何不能開大門、走大路？

江啟臣也質疑「你是中華民國總統、中華民國的政府、中華民國的執政黨、中華民國的民進黨，為何不敢大聲說出（中華民國）來呢？」他認為，中華民國有國名國號，為何不能開大門走大路，應該跟所有國人、也對全世界來講。

江認為，民進黨對外不敢說中華民國什麼的，但現在是國慶啊，為何連政府都不敢講，還在英文上刻意凸顯，所以他才要講說是「英文台獨」，「真的要台獨就要明講啊，要公開大聲的講」。

「民進黨不要再打這種擦邊球！」江啟臣也說，若民進黨要台獨沒關係，但要把主張說清楚，但目前我們就是中華民國除非修憲，還要民進黨不要再打擦邊球，對國家來講、對人民來說沒有任何好處，最後更強調「若做不到就換國民黨來做」。

國慶主視覺「金陽雙十」昨天上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，黨主席江啟臣今天中午到新竹市議會拜會國民黨團，被媒體問到此事直言「不曉得蔡英文、民進黨在想什麼？東藏西躲的」。記者張裕珍／翻攝
國慶主視覺「金陽雙十」昨天上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，黨主席江啟臣今天中午到新竹市議會拜會國民黨團，被媒體問到此事直言「不曉得蔡英文、民進黨在想什麼？東藏西躲的」。記者張裕珍／翻攝

民進黨 江啟臣

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