英相強生喊支持美國領導地位 外交部表達由衷感謝

英國首相強生（Boris Johnson）近日在國會答詢被問到中國利用美國從阿富汗撤軍事件加大對台灣的威脅力道時表示，台灣局勢將持續困難，英國的唯一正確作法就是支持美國的全球領導地位，而英國也將持續這麼做。外交部發言人歐江安今天表示，對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，外交部均表達由衷感謝。

英國保守黨前黨揆史密斯（Iain Duncan Smith）6日在議會質詢時詢問強生，是否願意利用答詢機會向台灣民眾表示，英國全力支持台灣擁有民主及自決（self-determination）的權利，並宣告無論中國說什麼英國都會和台灣同在、支持台灣，以及英國是否有能力說服美國採取同樣作法。強生表示，他前陣子曾與美國總統拜登（Joe Biden）深入討論中華人民共和國與台灣之間持續存在的問題，並說台灣局勢將持續困難，英國的唯一正確作法就是支持美國的全球領導地位，而英國也將持續這麼做。

歐江安表示，外交部樂見強生依循G7外長會議及領袖峰會相關聲明的重要基調，在回詢國會議員提問時強調，英國瞭解兩岸情勢目前的發展，尤其是台灣處境的困難，近日並已與拜登討論，同時英國也將持續支持美國的全球領導。

歐江安表示，強生的答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫。對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，呼籲英國政府應該全力支持台灣、鞏固台灣作為防衛民主自由前線的堅強堡壘，外交部均表達由衷感謝。

歐江安表示，台灣與英國關係十分密切友好，英國政府近年來不僅支持台灣參與國際組織，鼓勵兩岸對話，更於今年擔任G7主辦國時，先後促成於外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。