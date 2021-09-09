被指介入「科學城物流」股權交易 洪耀福嗆告黃國昌

時代力量前立委黃國昌爆料，指位於新竹市的「科學城物流」在黨政高層介入之下，股權結構在短短兩年內變成中資色彩濃厚的企業，尤其超過60%持股與經營權落入疑有中資背景的「嘉里大榮」，台灣科技業營業機密恐怕因此外流。他除日前指出國策顧問秦嘉鴻為關鍵人物，昨天又在臉書上指民進黨前秘書長洪耀福與此事有關，不過洪耀福正式發出聲明，強調他從未召集國營事業高層至中央黨部「大喬特喬」科學城物流的經營權與股權交易，要求黃撤下不實言論，否則將採取法律行動。

財訊日前報導，1997年國科會複製竹科模式成立南科，隔年基於物流運輸需要，成立科學城物流公司。由於公司業務性質特殊，規畫由泛公股持股過半，幾經協商之後，由台糖出資45%、華航14%，新竹貨運35%，再邀集新瑞昌報關、聯發通運、大榮貨運與新系統物流等民股加入。

財訊指出，科學城先是取得南科園區內唯一一塊倉儲用地，後又標下竹科的倉儲業務，等於是南科與竹科園區內唯一的倉儲業者，可連線園區事業到關貿、海關，園區公司只要有保稅品倉儲物流的需求，就一定都得找科學城。

財訊指出，業內人士透露，南科和竹科兩大產業—半導體與光電業，為考量運送成本與安全，都把絕大部分的料件存在科學城倉儲中，「台積電本身雖不仰賴科學城的倉儲，但台積電要求其供應商和設備商，必須將足夠的維修零組件、化學危險品、備品，存放在園區內最近的合法保稅倉儲，指的就是科學城；所以，我們護國神山需要的備品有多少？用了多少？何時會訂新貨？基本上都一清二楚。」

財訊指出，今年2月10日，順豐控股董事長王衛在香港宣布，順豐物流將以175億港元，收購嘉里物流聯網51.8%股權，「順豐和嘉里將展開深度的合作、資本的合作，共同發展物流事業」。而嘉里物流聯網正是台灣上市公司嘉里大榮的母公司，持股約53.4 %，而嘉里大榮又持有科學城60.07%股權。順豐控股收購嘉里物流聯網，即意味著科學城已納入中資色彩濃厚的順豐控股旗下。

黃國昌在臉書上指出，秦嘉鴻至今閃躲，還嗆「總統府國策顧問的名器，是讓你拿來喬公股事業股權買賣、牟取個人私利的嗎？」他也指出，秦嘉鴻只用書面聲明表示「是正常股權交易」，「如果真的是正常股權交易，你憑甚麼、又為何在2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易？」他也質疑當時會中要求華航股權必須出賣給特定財團，要求台糖放棄優先承購權。

洪耀福今天表示，他也從未與華航及台糖任何人（不論是高層或基層）見面或電話討論過科學城物流股權交易一事，敬請黃國昌立即撤下牽涉本人之不實言論，否則本人將採取法律行動。但黃國昌也反嗆洪耀福公然說謊，敢做不敢當，「我們法院見！」