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洪耀福聲明未喬科學城股權 黃國昌：公然說謊 法院見

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
洪耀福聲明未喬科學城股權；黃國昌表示，公然說謊法院見。圖／取自黃國昌臉書
洪耀福聲明未喬科學城股權；黃國昌表示，公然說謊法院見。圖／取自黃國昌臉書

時代力量時代力量前立委黃國昌日前指控，前民進黨秘書長洪耀福任秘書長期間，找國營事業高層去民進黨中央黨部，喬公股事業的股權交易。洪耀福今天今天聲明，請黃國昌立即撤下牽涉本人之不實言論，否則將採取法律行動；黃則回應，「公然說謊，敢做不敢當，我們法院見」。

黃國昌日前表示，新竹科學城物流股權疑似被中資入侵，股權轉移過程也有弊案，其中國策顧問秦嘉鴻涉入甚深，甚至在2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易。

洪耀福今天表示，從未召集國營事業高層至中央黨部大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易，也從未與華航及台糖任何人，不論是高層或基層見面，或電話討論過科學城物流股權交易一事，敬請黃國昌立即撤下牽涉本人之不實言論，否則將採取法律行動。

民進黨 黃國昌

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