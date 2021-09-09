影／江啟臣批國慶日用「台灣」 綠委群起砲轟

今年國慶主視覺方案中以「Taiwan National Day」稱呼國慶日，國民黨主席江啟臣在臉書發文質疑，無法繼續坐視不管，個人的意識形態，不能凌駕於國家社會的共同福祉。

民進黨立委許智傑說，國慶慶祝活動由立法院規畫，不管藍綠執政都一樣，典禮會場都會佈滿國旗，logo是發揮創意各有巧思，連馬前總統時代也沒有特別放進國旗，請批評的人回頭看看就知道，也請不要刻意給蔡英文總統戴上政治意識型態的大帽子。

民進黨立委陳亭妃說，從2016年開始 國慶日就是用台灣字樣元素打造 今年是第六年了 國民黨每年炒不煩嗎？而且全世界在幫台灣正名，只有國民黨在配合中國胡搞瞎搞，如果國民黨最想過的是中國的國慶日，「我們只能說順走不送」。