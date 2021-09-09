快訊

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

遭爆失聯！澎恰恰報平安 坦言「心情受到不小打擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報導「暗黑兵團毀韓國瑜」挨罰20萬 電視台提告失敗！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
TVBS新聞台前年報導台北市議員羅智強爆料暗黑兵團帶風向的作戰模式，並佐以文字「暗黑兵團毀韓國瑜？」NCC認為未經查證，誤導民眾認知，裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提行政訴訟抗罰敗訴。。圖／聯合報系資料照片
TVBS新聞台前年報導台北市議員羅智強爆料暗黑兵團帶風向的作戰模式，並佐以文字「暗黑兵團毀韓國瑜？」NCC認為未經查證，誤導民眾認知，裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提行政訴訟抗罰敗訴。。圖／聯合報系資料照片

TVBS新聞台前年報導台北市議員羅智強爆料暗黑兵團帶風向的作戰模式，並佐以文字「暗黑兵團毀韓國瑜？」等語，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為未經查證，誤導民眾認知，裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提行政訴訟抗罰，台北地方法院判聯利敗訴，可上訴。

判決指出，TVBS新聞台2019年5月6日晚間10時許，播出「毀韓放大招，羅智強爆暗黑兵團作戰模式」，報導羅智強接獲網友爆料，指網路「暗黑兵團」網軍公司運作模式；NCC同年8月15日認為TVBS新聞台未明確揭露具體消息來源，未善盡查證義務，誤導民眾判斷，有損閱聽眾是聽權益，依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元。

聯利媒體提告認為，新聞沒有違反事實查證原則，或損害公共利益，NCC無法證實新聞為「虛假」、「不實」，就逕自對公司開罰，逾越最小侵害原則。

NCC抗辯，製播新聞必要程序就是事實查證，若未經查證，發生片段取材、煽情或誇大偏頗，就違反衛廣法。

台北地院勘驗新聞內容，認為內容除報導羅智強爆料網路上有暗黑兵團，在各大社群網站攻擊特定政治人物，畫面也有「暗黑兵團毀韓國瑜？」、「羅智強控假帳號帶風向」、「毀韓放大招，羅智強爆暗黑兵團作戰模式」、「帶風向幕後黑手」等文字。

新聞最後旁白也稱，「韓國瑜崛起，不能忽視韓粉這股力量，沒想到現在成為雙面刃，變成分化支持者的手段之一」；法院認為，電視台明知民意代表是接獲爆料，也就是未經查證的訊息，卻用相關文字、畫面以肯定方式製播新聞。

判決指出，電視台未經查證羅智強消息來源為何就播出，完全缺乏主客觀交互辯證過程，違反事實查證原則，也違反衛廣法規定；又新聞媒體對於政治人物爆料來源不明訊息，應當觀眾資訊來源的把關者，而非淪為政治人物的「傳聲筒」，認為NCC裁罰有理由，判聯利敗訴。

羅智強 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜18日晚將赴芝加哥演說和僑胞餐敘 詢問電話不斷

韓國瑜臉書宣布 獲僑胞邀請赴美演講也打疫苗

謝長廷提告求償百萬二審 羅智強聲請吳釗燮作證

敬老卡480點因疫情浪費掉 羅智強：我當市長重發敬老金

相關新聞

促轉會擬移除蔣中正銅像 中正紀念堂轉型朝「反省威權歷史公園」

促進轉型正義委員會昨公布中正紀念堂轉型方案，規畫「反省威權歷史公園」為主軸，改造、移除園內威權象徵，包括移除前總統蔣介石...

韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又另類同框

高雄市前市長韓國瑜今晚臉書透露人在美國，18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4...

中正紀念堂轉型案 府：盼有更多對話

促轉會昨公布「中正紀念堂園區轉型方案」。總統府發言人張惇涵表示，台灣是多元社會，相關討論持續進行，期待更多的有意義對話，...

就是狂！台中百位鄰里長南部二日遊 議員批防疫破口

「大雅區都可以去玩了，那我北屯區可以去嗎、烏日區可以去嗎？」台中市民進黨議員曾朝榮、周永鴻、李天生、江肇國說，全國目前只...

【午間快報】五倍券10/8國慶連假前上路／江趙結盟「戰鬥藍」今成軍

•為振興受疫情衝擊的國內經濟，行政院將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌今上午親率內閣成員舉行「振興方案記者會」公布細節。蘇貞昌表示，五倍券實體券預計10月8日國慶連假期間讓民眾領取，共3種領取管道：一、數位券與信用卡、電子票證、行動支付綁定，9月22日綁定、10月8日開始消費；二、超商取票9月25日預約、10月8日領取；郵局領取10月4日預約、10月12日領取。...

英相強生喊支持美國領導地位 外交部表達由衷感謝

英國首相強生（Boris Johnson）近日在國會答詢被問到中國利用美國從阿富汗撤軍事件加大對台灣的威脅力道時表示，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。