報導「暗黑兵團毀韓國瑜」挨罰20萬 電視台提告失敗！

TVBS新聞台前年報導台北市議員羅智強爆料暗黑兵團帶風向的作戰模式，並佐以文字「暗黑兵團毀韓國瑜？」等語，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為未經查證，誤導民眾認知，裁罰20萬元，電視台所屬的聯利媒體公司提行政訴訟抗罰，台北地方法院判聯利敗訴，可上訴。

判決指出，TVBS新聞台2019年5月6日晚間10時許，播出「毀韓放大招，羅智強爆暗黑兵團作戰模式」，報導羅智強接獲網友爆料，指網路「暗黑兵團」網軍公司運作模式；NCC同年8月15日認為TVBS新聞台未明確揭露具體消息來源，未善盡查證義務，誤導民眾判斷，有損閱聽眾是聽權益，依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元。

聯利媒體提告認為，新聞沒有違反事實查證原則，或損害公共利益，NCC無法證實新聞為「虛假」、「不實」，就逕自對公司開罰，逾越最小侵害原則。

NCC抗辯，製播新聞必要程序就是事實查證，若未經查證，發生片段取材、煽情或誇大偏頗，就違反衛廣法。

台北地院勘驗新聞內容，認為內容除報導羅智強爆料網路上有暗黑兵團，在各大社群網站攻擊特定政治人物，畫面也有「暗黑兵團毀韓國瑜？」、「羅智強控假帳號帶風向」、「毀韓放大招，羅智強爆暗黑兵團作戰模式」、「帶風向幕後黑手」等文字。

新聞最後旁白也稱，「韓國瑜崛起，不能忽視韓粉這股力量，沒想到現在成為雙面刃，變成分化支持者的手段之一」；法院認為，電視台明知民意代表是接獲爆料，也就是未經查證的訊息，卻用相關文字、畫面以肯定方式製播新聞。

判決指出，電視台未經查證羅智強消息來源為何就播出，完全缺乏主客觀交互辯證過程，違反事實查證原則，也違反衛廣法規定；又新聞媒體對於政治人物爆料來源不明訊息，應當觀眾資訊來源的把關者，而非淪為政治人物的「傳聲筒」，認為NCC裁罰有理由，判聯利敗訴。