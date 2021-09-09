又踩紅線？拿女性乳房做文章？林穎孟嗆柯文哲太離譜

新北爆發板橋幼兒園群聚，台北市長柯文哲不跟進餐飲禁內用，甚至拿乳癌為例。台北市議員林穎孟今天在臉書嗆柯，「太離譜了，柯市長拖延不停止中秋活動，還要拿女性乳房做文章、嘴別縣市防疫假掰。」

柯文哲昨天說，活在世界上還是有合理的危險，例如懷疑乳房可能長乳癌，就將乳房拿掉？有子宮頸癌就將子宮頸拿掉，這也不合理，還是要依照科學。林穎孟批評，許多縣市包含新北基隆桃園共同生活圈，都已發布暫停中秋節活動的防疫指引，結果就只有柯市長，滿口科學，卻無視台北與新北生活圈大量重疊。

林穎孟說，很抱歉，醫療史上，安潔莉納裘莉就曾因為家族有乳癌病史，而預防性切除乳房。這是基於女性對身體健康預防疾病的自主選擇，沒有柯市長所謂「不能拿掉」的問題；更沒有任何女性，應該活在男性醫師自認為的「合理危險」之中。

林穎孟問柯，隨便胡亂比喻很好玩嗎？根本完全不尊重女性身體醫療經驗，毫無專業倫理、不倫不類、莫名其妙。何況，台北被新北環繞，居民生活圈大量重疊，毫無疑問是高風險地區，但北北基、六都，就只有柯市長不願意暫停已經開跑的中秋活動，柯市長就是最後一名。

林穎孟說，本週末台北即有許多里民活動事實，市府卻堅持拒絕發布暫停中秋節活動防疫指引，還要嘴其他縣市停止中秋活動的防疫作為「很假掰」，叫大家乾脆在家打坐。更令人傻眼的是，柯文哲市長竟拿女性乳房子宮為自己的防疫擺爛做比喻。

林也提到，猶記上次Alpha病毒來襲，全國市場身分證單雙號分流措施，柯市長也是硬撐到最後，結果慢好幾拍的後果，就是北農、環南市場大型群聚案。這次Delta病毒來襲，柯市長所謂的科學務實，竟然是忘記上次教訓，變本加厲，整天噴口水，嘴別縣市假掰、拿女性身體做錯誤類比，還沾沾自喜。

林穎孟說，「柯市長真的不要鬧了好嗎！繼續讓里長、基層民眾提心吊膽、承擔壓力到底有什麼好說嘴的？難道柯市長又想要擔當防疫破口嗎？」

她再次呼籲，中秋活動早就開始了，台北與新北生活圈重疊，本週六日起台北已有許多地方里民活動，請柯市長趕快比照其他縣市，發布暫停中秋活動的防疫指引吧。並請不要再自以為是地罔顧基礎醫療事實、噁心拿女性身體胡做文章。