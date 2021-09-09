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韓國瑜18日晚將赴芝加哥演說和僑胞餐敘 詢問電話不斷

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
韓國瑜再度應邀赴美演講，圖為2019年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。報系資料照片
韓國瑜再度應邀赴美演講，圖為2019年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。報系資料照片

高雄市前市長韓國瑜18日將受邀出席全美台灣同鄉會聯誼會第43屆年會，籌委會主委徐曙明表示，這場活動將在芝加哥西郊的飯店舉行，韓國瑜不僅要現場演說，還會與僑胞餐敘，自韓國瑜赴美消息曝光，一整天詢問電話不斷，與會人數可望增加。

徐曙明說，今年6月舉辦籌備會時，就敲定要實地舉行，且鎖定邀請韓國瑜等人參加，不過新冠疫情變化，受邀來賓名單難定案，韓國瑜本人也是再三考慮才決定到場參與。

徐曙明表示，這場活動原本預計到場人數有200人，韓國瑜演講消息一出，詢問電話熱烈，華府同鄉會也有成員將開車到場支持。

徐曙明表示，韓國瑜歷經高雄市長選舉、總統大選到後來的罷免投票，僑胞對其支持不減，韓國瑜稱此行要來感謝僑胞對他的支持，其實也是僑界對韓的送暖與力挺；此外，聯誼會邀請5位國民黨主席候選人分別在18日上午和晚間發表演說，雖然海外投票已結束，聯誼會仍規畫讓所有候選人各抒己見。

根據規畫，韓國瑜18日晚間6時將發表演說，接著與僑胞餐敘；餐敘結束後，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨立委陳以信和台北市議員羅智強將透過視訊發表談話。

18日上午，聯誼會邀請黨主席候選人張亞中、朱立倫和卓伯源先後發表談話。

徐曙明表示，彭文正是除了韓國瑜以外受邀來賓中實地參與者，彭文正將就「蔡英文總統的論文爭議」與「台灣的未來」發表兩場專題演說。

韓國瑜 聯誼 國民黨

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