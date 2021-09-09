陳吉仲「吃魚上台大」藍委轟蔡政府官員網紅化

農委會主委陳吉仲日前促銷漁產時提到，高三那年每天吃一條魚，因此考上台大，藉此鼓勵國人多採購國產魚。國民黨立委賴士葆酸，農委會才花1600萬元買花送基層診所，就說帶給花農幾億元的收入，嚇死人，內閣有這樣行銷高手的閣員，以後所有農漁產品，只要陳吉仲一個人直播帶貨就可搞定，不用擔心貨出不去。

賴士葆指出，行政院長蘇貞昌回鍋內閣時就特別指示各部會，未來要加強社群網路和社群媒體與民眾溝通。選舉時蔡英文總統也邀請網紅到官邸，上節目蹭網紅流量，所以蔡政府的官員網紅化是理所當然的事。社運人士出身的陳吉仲把政務官暨網紅身分當然扮演得絲絲入扣，過去農委會被踢爆每年編1450萬元網路行銷案養網軍，陳吉仲否認，但是1450和網軍的標籤就此緊貼著農委會。

賴士葆說，昨天要促銷漁產，陳吉仲居然稱自己以前讀書沒有開竅，到高三時姑媽每天煎一條魚給他吃，因此考上台大，誇張的邏輯論述讓人瞠目結舌。他也諷，或許真有高三家長信以為真，從此天天煎魚給沒開竅的孩子吃，只怕到時候沒考上台大，陳吉仲會不會像走私貓被安樂死，說「他負責」，結果不了了之。

賴士葆說，蔡政府所有官員幾乎都是近親繁殖，所有政策幾乎都是為要達成政治正確的目標，唯一捍衛的就是民進黨的意識形態而不是民眾的福祉為優先，連防疫的決策都不例外。閣員沒有擔當，不敢為政策辯護負責，只會打嘴砲式的口頭負責，疫情破口死了8百多人，沒有閣員為此負起政治責任下台，個個在乎把官位做好坐滿，插科打諢，看不到閣員的風範。