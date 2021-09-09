明年度預算增2000萬 國家人權委員會：無浮濫

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
明年度預算增2000萬，國家人權委員會表示，無浮濫。本報系資料照
明年度預算增2000萬，國家人權委員會表示，無浮濫。本報系資料照

國家人權委員會表示，為保障人民基本權利，落實人權立國之理念，明年度預算編列新台幣1.39億元，較去年增加約2077萬元，這是合理增加預算金額，並無浮濫與不當之處。

國民黨立院黨團昨天上午質疑蔡政府既然要廢除考、監兩院，隸屬監察院的人權委員會預算為何還要較去年增加，簡直浪費公帑。人權會回應，編列相關預算的目的，是為保障人民基本權利，落實人權立國的理念，111年度預算編列增加的金額合情、合理、合法。

人權會說，人權會目的是為落實憲法對人民權利的維護，奠定促進及保障人權的基礎條件，確保社會公平正義實現，並符合國際人權標準建立普世人權的價值及規範，111年度預算編列係為達成上開目的，合理增加相關預算金額，並無浮濫與不當之處。

人權會表示，明年度所增列相關業務項目，基於國家的「良心」，保障弱勢者的基本人權，並配合台灣人權工作的進展，與國際人權接軌，提高台灣人權保障的能見度，酌予增加相關預算金額，應屬合理。

明年度增加預算被質疑，人權會也列出幾類經費增加的原因，包括明年度將新增撰提兒童權利公約（CRC）第2次及消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告的獨立評估意見等相關程序所需經費約增加693萬9000元；另外，因應實際法定業務需要，人權會增列明年度新增系統性訪查、防制酷刑訪視及人權合作調查等業務計717萬1000元。

人權會表示，為有利國家與國際人權的接軌，在疫情趨緩後，為持續加強國際交流，提高我國人權保障的能見度，故增列教育、推廣與交流等業務費用則為666萬7000元。人權會指出，肩負積極保障及促進人權的神聖使命，仍須各界持續督導與鼓勵，達成人權立國的目的。

人權 台灣人 疫情

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