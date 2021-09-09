彭文正：蔡英文「論文門」最終審判今天登場

媒體人彭文正昨晚在臉書表示，自己今天上午10點半將在立法院舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會，呼籲蔡英文履行她作為國家元首的職責，洩露論文的真相；若蔡拒絕這樣做，那麼今天的另一個目的，將會揭露真相的證據。

過去彭文正已多次質疑蔡英文博士論文真實性。總統府數度表示，要不厭其煩地重申，蔡總統的博士學位，倫敦政治經濟學院（LSE）校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明蔡總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

彭文正表示，發現蔡英文總統論文背後的真相是知識分子和媒體的責任，兩年前檢察官試圖控告質疑蔡英文論文的相關人等誹謗，兩年來，任何懷疑蔡英文論文，甚至質疑論文的人，都被媒體嘲笑，並受到法律迫害；但是民主社會的政府領導人，難道不是有義務考驗他們的資格嗎？

彭文正指出，為什麼一個有證據質疑的領導人，可以放棄提供證據，而可以利用司法系統來鎮壓那些質疑他們的人？一位忠誠的學者的標誌，是如何願意堅持學術誠信，想要驗證蔡英文學位的渴望，是任何自認為自己是學術界一部分的人的基本反應。

彭文正表示，如果台灣的國家元首被允許利用特權提升自己一生，然後在被質疑時逃避批評，台灣能否自認為是一個自豪的民主國家？戒嚴令已經廢除了幾十年，但這個國家仍然像獨裁政權一樣運作，「今天是關於學術領域的過渡司法，過渡時期的正義，始於我們能夠面對自己的錯誤，在這裡，正義開始於蔡面臨自己的學術欺詐」。