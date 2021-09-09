江啟臣批促轉會拆銅像似塔利班 獨派：蔣介石才像

促轉會昨天公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」，計畫移除堂體內全國最大的蔣中正銅像。國民黨主席江啟臣批評，如果促轉會不喜歡就要拆掉，與阿富汗塔利班有何不一樣？獨派團體「台灣國」回應，江啟臣是精神錯亂嗎？蔣介石才像塔利班。

台灣國指出，促轉條例通過多年，條例規定必須移除威權象徵，而中正紀念堂內的蔣介石銅像正是最具代表性的一尊，「台灣國」團隊自2015年至今已六度進入中正紀念堂，以行動要求拆除銅像而不可得，好不容易促轉會遵守法律規定，擬提出移除蔣銅像計劃，雖然遲緩卻總是正確決定。

台灣國表示，江啟臣為黨主席選舉的一己之利，竟謬指蔡政府此舉如塔利班，著實令人啼笑皆非，同時感覺不齒。眾所周知，蔣介石被列名在種族滅絕百科全書中，包含中國及台灣國內上千萬人命成為蔣的槍下亡魂，其兇殘程度比塔利班不知多出多少倍，江啟臣罔顧歷史史實的謬論，實在令人失望。台灣國也表示，支持促轉會的決定，更要求蔡政府盡快移除全國的蔣介石銅像。