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【即時短評】轉型正義 移除銅像是最好方法？

聯合報 / 記者陳熙文
促轉會公布「中正紀念堂園區轉型方案」。記者曾原信／攝影
促轉會公布「中正紀念堂園區轉型方案」。記者曾原信／攝影

促轉會今天公布中正紀念堂轉型方案。從轉型正義來看，中正紀念堂雖具爭議；但從民主進程，卻也充滿象徵意義。它既是「野百合」學生運動的聚集地，也是本土vs外來、台灣vs中國、現在vs過去的抗衡擂台。移除蔣介石銅像，是否轉型正義的最佳答案？

正因為中正紀念堂的衝突性，蔡政府上台以來，各界就在關注是否會拿它開刀。如今促轉會提出方案，移除蔣介石像的建議，不出外界預料。理由至少有二：一來，蔡總統進入第二任期，必須有所交代；二來，促轉會明年能否順利延任，是一個問號。

講得更露骨一點，中正紀念堂的轉型成功與否，攸關促轉會、甚至轉型正義工作的成績單。

其中，最受大家關注的，莫過於該如何處置蔣介石銅像。促轉會建議徹底移除，固然讓綠營支持者拍手叫好，但是否最佳答案？仍有許多論辯空間。

例如，銅像雖有威權性，但隨著時勢演變，銅像本身已非象徵先人的功與過，而是一個族群的代表；政府對於銅像的處置，無疑將被視作是對特定族群的表態。假如做法過度強硬，未能剛中有柔，可能反使轉型工作弄巧成拙，恐成族群撕裂的源頭。

銅像留存未必就一定是紀念，也可以是對過往威權的記憶和警惕，提醒國家不要再重蹈覆徹；倘若促轉會對於銅像移除已下定決心，不容變更，那大家或許更關心的是，遭移除的銅像會被如何處置，是封存、溶解、丟棄，還是另放它處，被人射飛鏢？蔡政府必須有所拿捏。

畢竟政府是大家的政府，總統是大家的總統，不能因為部分族群已成非主流，也不再政治正確，就全然忽視他們的感受。轉型工作的目的是族群融合，走向共同的未來，而非對彼此的二度傷害。

促轉會 中正紀念堂

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