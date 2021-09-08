快訊

韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又與參選人另類同框

大學開學在即 1.3萬名境外生只來了87人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又另類同框

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。 圖／讀者提供
高雄市前市長韓國瑜本月18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。 圖／讀者提供

高雄市前市長韓國瑜今晚臉書透露人在美國，18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。廝殺日益白熱化的國民黨主席改選，韓沒有表態、無意願參與助選，與江啟臣、朱立倫陣營保持等距互動，卻在海外演講場合另類同框，相當耐人尋味。

知情人士說，韓這時期安排出國，除陪孩子到新學校、與僑界互動，也能巧妙避開國民黨主席選舉期，有多層意義。韓回國後要居隔2周，也會錯過9月25日黨主席投票。

韓國瑜獨子韓天今年高中畢業，決定赴加拿大讀大學，今年8月底，韓國瑜、李佳芬陪孩子出國，此行除協助孩子在新環境安頓下來，也答應出席僑界演講邀約，預計9月18日台灣時間深夜11點許登台演講。這場年會承辦單位是芝加哥台灣同鄉聯誼會，負責與韓國瑜聯繫的窗口是前僑務委員周賢孟，主辦單位也邀請馬英九、4位黨主席參選人以視訊方式參與，將迸出什麼火花也受關注。

前年4月韓流正盛時期，韓國瑜曾訪美9天，「鐵人行程」橫跨東西岸，走訪波士頓、洛杉磯、聖荷西等地，也到哈佛、史丹福大學演講，並與僑胞餐敘、參訪企業，當時所到之處被熱情僑胞簇擁，參選總統呼聲不斷，海外韓流與台灣匯流，一度讓韓對投入總統大選懷抱信心。

如今再度踏上美國，身分、心境大不同，僑界人士也對韓暴起暴落政治路有深刻感觸。韓國瑜提到，他相當感念僑胞一路相挺，要以行動回應這份交心，並表達謝意。他說，目前無職在身，希望多花點時間陪伴孩子，參與孩子人生重要階段，「這趟旅程，是感恩之旅也包含父母心情」。

韓國瑜在台灣遲遲未打疫苗，韓透露，孩子要去加拿大讀書，在加拿大入境須打完兩劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫破口，也能順利入境，盼疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，是最大心願。

與韓私交甚篤的台南市議員謝龍介說，韓前市長有告知他8月底出國計畫，細節沒多聊，兩人相約回國碰面。高雄市前民政局長、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，近日有與韓透過Line 問候聯繫，知道他要送小孩出國念書，看臉書才知道他有安排演講行程，韓很重感情，惦記著僑界對他的情義。

高雄市前新聞局長王淺秋說，這趟赴美加行程是應芝加哥僑界人士邀請，9月18日在芝加哥有場演講，也陪孩子到加拿大安頓新環境。另一名高雄市前新聞局長、現任國民黨文傳會副主委鄭照新說，韓前市長之前曾幽默地問他「要不要同行去散心」，他正忙黨主席選舉為江啟臣拚連任助選，遂告訴韓市長「最近走不開啊！」

國民黨前不分區立委、曾任全美台灣同鄉聯誼會紐約分會會長童惠珍說，該組織各州有分會，以往每年辦年會，各地僑領踴躍出席，因疫情緣故，年會去年停辦，就她了解，原本馬前總統今年有考慮親自赴美出席，但疫情風暴未歇，遂決定以視訊方式參與。

童惠珍提到，今年該年會也邀請媒體人彭文正做專題演講，這安排也引起話題，因為這組織過去被認為與藍營較親近，有人打趣說「邀請彭文正是因為敵人的敵人就是朋友！」

高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜前年4月偕妻子李佳芬赴美訪問9天，當時韓流正盛，所到之處受僑胞熱情簇擁。本報資料照片

韓國瑜 國民黨 疫苗

延伸閱讀

韓國瑜臉書宣布 獲僑胞邀請赴美演講也打疫苗

民進黨三問國民黨兩岸政策 孫大千重提韓國瑜三個堅持

高雄火車站邀歷任市長回娘家 陳其邁證實韓國瑜不出席

韓國瑜帶黃文財見柯文哲？ 民眾黨回應了

相關新聞

「您讓海線選民失望」顏寬恒表態：投入罷免陳柏惟活動

台中市第二選區立委陳柏惟的罷免案將在10月23日投票，前立委顏寬恒今天首度表態，在臉書說，他將以義工身分，投入罷免陳柏惟...

黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承...

韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又另類同框

高雄市前市長韓國瑜今晚臉書透露人在美國，18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4...

促轉會拋中正紀念堂轉型 總統府：期待更多對話

促轉會今天公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬...

民進黨廢考監有共識 林飛帆：憲改小組9月下旬確立內容

民進黨憲改小組「中央政府組織組」今天由召集人、民進黨前主席姚嘉文召集討論會議，就廢除監察院以及相關配套措施進行實質討論並...

【揭密軍人公墓／上】漏唱國歌鬧風波 忠烈祠、忠靈祠 別傻傻分不清

9月3日軍人節上午，陸軍第八軍團在高雄澄清湖的國軍忠靈塔舉辦「110年緬懷國軍紀念陣亡將士秋祭典禮」，卻因為典禮未唱國歌，引起現場遺族家屬不滿，痛罵：「身為國家軍人，不唱國歌還願為國犧牲嗎？」主祭的軍團指揮官傅正誠中將當場向遺族致歉，並下令重新舉行儀式。事後軍方的解釋是，承辦參謀經驗不足，誤用先前另一場活動的程序，因此少了國歌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。