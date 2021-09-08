韓國瑜赴美巧避黨主席投票 卻又另類同框

高雄市前市長韓國瑜今晚臉書透露人在美國，18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，主辦單位也邀請前總統馬英九、國民黨4位黨主席參選人以視訊方式對僑胞發聲。廝殺日益白熱化的國民黨主席改選，韓沒有表態、無意願參與助選，與江啟臣、朱立倫陣營保持等距互動，卻在海外演講場合另類同框，相當耐人尋味。

知情人士說，韓這時期安排出國，除陪孩子到新學校、與僑界互動，也能巧妙避開國民黨主席選舉期，有多層意義。韓回國後要居隔2周，也會錯過9月25日黨主席投票。

韓國瑜獨子韓天今年高中畢業，決定赴加拿大讀大學，今年8月底，韓國瑜、李佳芬陪孩子出國，此行除協助孩子在新環境安頓下來，也答應出席僑界演講邀約，預計9月18日台灣時間深夜11點許登台演講。這場年會承辦單位是芝加哥台灣同鄉聯誼會，負責與韓國瑜聯繫的窗口是前僑務委員周賢孟，主辦單位也邀請馬英九、4位黨主席參選人以視訊方式參與，將迸出什麼火花也受關注。

前年4月韓流正盛時期，韓國瑜曾訪美9天，「鐵人行程」橫跨東西岸，走訪波士頓、洛杉磯、聖荷西等地，也到哈佛、史丹福大學演講，並與僑胞餐敘、參訪企業，當時所到之處被熱情僑胞簇擁，參選總統呼聲不斷，海外韓流與台灣匯流，一度讓韓對投入總統大選懷抱信心。

如今再度踏上美國，身分、心境大不同，僑界人士也對韓暴起暴落政治路有深刻感觸。韓國瑜提到，他相當感念僑胞一路相挺，要以行動回應這份交心，並表達謝意。他說，目前無職在身，希望多花點時間陪伴孩子，參與孩子人生重要階段，「這趟旅程，是感恩之旅也包含父母心情」。

韓國瑜在台灣遲遲未打疫苗，韓透露，孩子要去加拿大讀書，在加拿大入境須打完兩劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫破口，也能順利入境，盼疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，是最大心願。

與韓私交甚篤的台南市議員謝龍介說，韓前市長有告知他8月底出國計畫，細節沒多聊，兩人相約回國碰面。高雄市前民政局長、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮說，近日有與韓透過Line 問候聯繫，知道他要送小孩出國念書，看臉書才知道他有安排演講行程，韓很重感情，惦記著僑界對他的情義。

高雄市前新聞局長王淺秋說，這趟赴美加行程是應芝加哥僑界人士邀請，9月18日在芝加哥有場演講，也陪孩子到加拿大安頓新環境。另一名高雄市前新聞局長、現任國民黨文傳會副主委鄭照新說，韓前市長之前曾幽默地問他「要不要同行去散心」，他正忙黨主席選舉為江啟臣拚連任助選，遂告訴韓市長「最近走不開啊！」

國民黨前不分區立委、曾任全美台灣同鄉聯誼會紐約分會會長童惠珍說，該組織各州有分會，以往每年辦年會，各地僑領踴躍出席，因疫情緣故，年會去年停辦，就她了解，原本馬前總統今年有考慮親自赴美出席，但疫情風暴未歇，遂決定以視訊方式參與。

童惠珍提到，今年該年會也邀請媒體人彭文正做專題演講，這安排也引起話題，因為這組織過去被認為與藍營較親近，有人打趣說「邀請彭文正是因為敵人的敵人就是朋友！」