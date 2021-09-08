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八成藍委進戰鬥藍 明成軍遭戲稱沒黨團幹部的黨團大會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康號召成立的「戰鬥藍」成軍，明天公布行動宣言與名單。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康號召成立的「戰鬥藍」成軍，明天公布行動宣言與名單。圖／趙少康辦公室提供

中廣董事長趙少康號召成立的「戰鬥藍」成軍，明天公布行動宣言與名單。據了解，國民黨團38位立委中，共有27人加入，扣除黨團三長與黨主席江啟臣，黨籍立委加入率達79.41%，也讓今天的活動，被笑稱是沒有黨團幹部的黨團大會。

據指出，國民黨籍立委中，目前沒有加入「戰鬥藍」的立委，除黨團三長中的總召費鴻泰、書記長陳玉珍與黨團副書記長萬美玲、黨主席江啟臣，以及林文瑞、林為洲、林德福、曾銘宗、謝衣鳯、廖國棟與陳超明，共11人。

知情人士說，有的立委雖暫時因身分等個別因素未加入，但檯面下仍會一起參與「戰鬥藍」運作。

為方便後續運作，「戰鬥藍」已成立立院群組，目前27為參與立委中，僅剩1位因技術性問題還未加入，後續公開活動，由趙少康辦公室主導，活動宣傳則原則採屬地主義。

知情人士表示，未邀黨團三長加入，是因戰鬥藍由趙少康帶領，若黨團幹部加入，有趙越俎代庖跳過黨中央帶領黨團疑慮，黨主席江啟臣未加入也是因類似考量。至於其他立委未加入，除少數因有特殊考量未邀請，其他狀況各有不同。

據指出，有立委受邀時確實質疑趙少康要藉由「戰鬥藍」在黨團內搞新國民黨連線，讓黨中有黨，企圖架空黨中央，不利於未來黨一元化領導，而拒絕加入。

此外，也有部分立委解讀，趙少康成立「戰鬥藍」是為了要為參選2024總統布局，但相關立委對2024支持人選已「心有所屬」，或者不想藉由參加「戰鬥藍」而被標籤或解讀表態，所以婉拒邀約。

不過也有加入的立委私下表示，趙少康以提供媒體資源作為邀約加入「戰鬥藍」伴手禮，但實際上能使用的媒體資源有限，他並沒有期待，加入反而比較像是基於同儕壓力，或是類似繳保護費的概念，一樣是避免被貼上反趙標籤或遭封殺。

知情人士表示，趙少康成立「戰鬥藍」是一種議題的結合，平台除提供媒體資源，或當成員遭遇如1450惡意攻擊時互相支援，並非像過去新國民黨連線有明確的組織約束力或具體行動方針，說是要搞派系或黨中有黨，有點流於主觀判斷。

知情人士說，原本「戰鬥藍」並沒有要廣邀所有黨籍民代加入，後來也是顧慮可能被說拉幫結派，才索性全面開放、徵詢黨籍民代參與意願。

趙少康 國民黨 江啟臣

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