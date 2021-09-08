再談條子鴿言論 謝長廷：毀損警界形象惡劣至極

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文，影射駐日代表謝長廷擔任行政院長任內耍特權。謝長廷今天表示，這件事的是非已清楚，「條子鴿」在他擔任行政院長期間並不在台北市警界服務，也不可能開單，「條子鴿」為了增加謊言的可信度，不惜虛構副分局長為討好上級而申誡處分他，還把警察局督察組長也扯進來為他背書説申誡是謝長廷施壓的結果，「毀損警界形象，惡劣至極」。

謝長廷在臉書表示，條子鴿的指控引發社會高度關注，臉書文章觸及人數130萬餘人，留言更有幾千則，大部分是鼓勵和支持追究真相，有些留言仗義直言，真情流露，讓他感動不已，前天晚上他只閱讀並回覆幾十則，自己就眼眶潮濕，再也寫不下去。

謝長廷說，這件事的是非已清楚，台北市警察局在答覆民意代表的詢問時以書面證實條子鴿在他行政院長任內並不在台北市警界服務，也不可能開單。他也沒有因為「態度不佳」被記過申誡，一切都是編造謊言，有證據可憑。

謝長廷說，少數民代和學者同情條子鴿並在網路上附和其說，增加其能量，只能說是「君子欺之以方」，不過，好在有更多人不輕易隨之起舞，甚至要求其現身說明或提證據，「這是善的力量在蠕動，也是社會的生機，沒有比這個更令人喜悅的事了」。

謝長廷說，社會中有好人也有壞蛋，這是正常現象，但社會要進步，文明要提升，必須總體善的力量要大於惡的力量。每個人都能成為善的力量的一部分，善的力量就會變大，台灣也會成為世界善的力量的一部分，世界善的力量大於惡的力量，人類就能往前進步。

謝長廷說，不是每一個人都能起身對抗壞人或惡行，但至少要做到不附和或助長害人的行為，大家不助惡，惡的力量就不易擴散，如果進一步能留言譴責或制止惡行，善的力量就會增加，一路走來，有時會孤單，但他常常勉勵自己，要有相信一個人也能改變世界的意志，這次有這麼多的人表態相挺，讓他相信台灣有一天，會成為良善力量的重鎮，引領世界潮流。

至於網友提到他和謝維洲的父子情，他說很慚愧，30多年父子關係切斷，淚水早就流乾。「但一隻成年獅子把幼獅推到曠野，是期待他茁壯有生存能力，不是要狼來咬死牠，守護年輕生命，也是動物都會做的本能而已」。

謝長廷說，其實他昨天就情緒恢復正常在拼公務，今天除了例行公文公務外，9月8日是舊金山和約簽署70年紀念日，這個和約對台灣的命運影響重大，所以想得查得資料比較多，「畢竟台灣人對這個和約的關注，應該比對一個說謊的『騙子哥』的話題還重視才是正常！」