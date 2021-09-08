江啟臣批國慶日用「台灣」 綠委：失在野黨主席格局
今年國慶主視覺方案中以「Taiwan National Day」稱呼國慶日，國民黨主席江啟臣在臉書發文質疑，無法繼續坐視不管，個人的意識形態，不能凌駕於國家社會的共同福祉， 民進黨必須記得，自己始終都是中華民國民進黨。對於民進黨蠶食吞噬國家意識的行為，「我們不能漠視不管。我們要求立即改正！否則，絕不善罷甘休。」
民進黨陳亭妃表示，台灣人認同台灣這塊土地，認為自己是台灣人，已經是不可逆的長期趨勢，無論是哪個機構的民調，都高達7、8成民意認同「台灣」；而且不只是國人認同，國際上現在也多以台灣稱呼我國。
陳亭妃說，國民黨主席選舉是短暫的，擁抱深藍並不能為江啟臣獲得勝選，沒想到江啟臣在國慶日值得慶祝的日子，還如此有失高度，最大在野黨黨主席應有的格局蕩然無存。
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