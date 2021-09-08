快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

顏寬恆加入罷免 陳柏惟:我做滿4年會顯得過去立委很糟

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日逐漸接近，國民黨前副秘書長顏寬恆今在臉書宣布，將以義工身分參與罷免團體的活動，2020立委選戰上演延長賽。對此陳柏惟今晚也在臉書反酸顏，「知道讓我做滿完整的四年會顯得過去的立委表現非常糟糕，只好選擇在這個時候出手」。

陳柏惟指出，上任後實現的第一個政見，就是讓顏寬恆自由，看到顏與網紅拍影片、健身減肥、跑更勤，上節目表現口才，都是很棒的改變，原以為顏終於願意與台灣人民站在一起，傾聽年輕的聲音，重視人民的意見，但「霸凌我，卻是你的回報」。

陳柏惟也向顏寬恆喊話，「你明明知道我585個日子每天來回台中，卻扭曲我不在地方；你明明知道運動中心是我在蘇院長面前爭取的，卻選擇收割；你明明知道罷免團體說謊，卻為了自己的政治利益配合謊言；我不理解讓你自由，卻換來更多的霸凌。你可以選擇說你以前做得比我好的，卻選擇說謊做政治攻擊，黑化的你不只霸凌我，你霸凌的是整個服務團隊，霸凌的是整個中二選區，霸凌的是新世代的台灣政治，再啓紛爭，只為了你的一己之私。」

陳柏惟大酸顏寬恒，「知道讓我做滿完整的四年，會顯得過去的立委表現非常糟糕，只好選擇在這個時候出手，之前演的翩翩君子、說的口蜜腹劍，說的山盟海誓、做的昨晚歹勢」。

陳柏惟更批評顏，「我是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委，跟你不一樣，是我的榮幸，這場罷免之後，我們終將戰勝你的霸凌與恐懼，中二選區，不用再被負面字眼代表。這個選區的所有人，也將真正自由。」

霸凌 陳柏惟 罷免

延伸閱讀

「您讓海線選民失望」顏寬恒表態：投入罷免陳柏惟活動

影／朱立倫拜大甲媽 號召台中人罷免立委陳柏惟

號召各界捐血 立委陳柏惟媒合千份愛心防疫袋

詹江村指陳柏惟「賺紅錢」拘役80日 今上訴：有查維基百科

相關新聞

「您讓海線選民失望」顏寬恒表態：投入罷免陳柏惟活動

台中市第二選區立委陳柏惟的罷免案將在10月23日投票，前立委顏寬恒今天首度表態，在臉書說，他將以義工身分，投入罷免陳柏惟...

黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承...

民進黨廢考監有共識 林飛帆：憲改小組9月下旬確立內容

民進黨憲改小組「中央政府組織組」今天由召集人、民進黨前主席姚嘉文召集討論會議，就廢除監察院以及相關配套措施進行實質討論並...

顏寬恆加入罷免 陳柏惟:我做滿4年會顯得過去立委很糟

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日逐漸接近，國民黨前副秘書長顏寬恆今在臉書宣布，將以義工身分參與罷免團體的活動，2020立委選...

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

近期大陸娛樂圈大整肅，張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室日前發表聲明強調...

國慶主視覺遭轟 陳宗彥：一定會有國旗、中華民國

國慶主視覺「金陽雙十」今上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，目前先公布主視覺與標語，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。