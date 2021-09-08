顏寬恆加入罷免 陳柏惟:我做滿4年會顯得過去立委很糟

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日逐漸接近，國民黨前副秘書長顏寬恆今在臉書宣布，將以義工身分參與罷免團體的活動，2020立委選戰上演延長賽。對此陳柏惟今晚也在臉書反酸顏，「知道讓我做滿完整的四年會顯得過去的立委表現非常糟糕，只好選擇在這個時候出手」。

陳柏惟指出，上任後實現的第一個政見，就是讓顏寬恆自由，看到顏與網紅拍影片、健身減肥、跑更勤，上節目表現口才，都是很棒的改變，原以為顏終於願意與台灣人民站在一起，傾聽年輕的聲音，重視人民的意見，但「霸凌我，卻是你的回報」。

陳柏惟也向顏寬恆喊話，「你明明知道我585個日子每天來回台中，卻扭曲我不在地方；你明明知道運動中心是我在蘇院長面前爭取的，卻選擇收割；你明明知道罷免團體說謊，卻為了自己的政治利益配合謊言；我不理解讓你自由，卻換來更多的霸凌。你可以選擇說你以前做得比我好的，卻選擇說謊做政治攻擊，黑化的你不只霸凌我，你霸凌的是整個服務團隊，霸凌的是整個中二選區，霸凌的是新世代的台灣政治，再啓紛爭，只為了你的一己之私。」

陳柏惟大酸顏寬恒，「知道讓我做滿完整的四年，會顯得過去的立委表現非常糟糕，只好選擇在這個時候出手，之前演的翩翩君子、說的口蜜腹劍，說的山盟海誓、做的昨晚歹勢」。

陳柏惟更批評顏，「我是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委，跟你不一樣，是我的榮幸，這場罷免之後，我們終將戰勝你的霸凌與恐懼，中二選區，不用再被負面字眼代表。這個選區的所有人，也將真正自由。」