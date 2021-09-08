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張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義
近期大陸娛樂圈大整肅，張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室日前發表聲明強調「一直堅定地認同自己的中國人身分」。蔡英文總統今天在臉書表示，因為言論不合己意就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來什麼正面意義。
蔡總統說，這幾天，有在對岸發展的台灣藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺。這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受。台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。
蔡總統也說，這陣子，她也注意到，為了要感謝疫苗捐贈國，很多民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩。在疫情中，不只是大家熟悉的美、日，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的溫暖，形成了一個「善的循環」，也加深彼此的情誼。「我相信，比起打壓封殺，這才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值。」
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