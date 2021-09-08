國慶主視覺遭轟 陳宗彥：一定會有國旗、中華民國

國慶主視覺「金陽雙十」今上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，目前先公布主視覺與標語，後續相關設計將整體規畫，絕對不會沒有中華民國國慶的字眼，也不會沒有國旗。

今年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主要希望向民眾傳達「民主自由」的理念，守護台灣人的安全、維持印太區域的穩定，也編織全球經貿網絡的連結，這個共同的價值，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

慶籌會表示，今年國慶主視覺主要由六條繩線交織紐結，代表了民主、自由、平等、人權、希望與和平6個元素，展現台灣人民團結的緊密力量；主色「陽光金」，熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」與「民主綠」，致敬每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

陳宗彥下午舉行記者會指出，國慶LOGO循往例邀請台灣新銳設計師設計，今年由品牌規畫設計師馮宇操刀，在業界小有名氣，希望台灣設計界藉此展現設計能量。

陳宗彥表示，去年國際疫情嚴峻，慶籌會本就有提早規畫準備，今年5月疫情大爆發時，相關工作一度暫停，直到6月初疫情緩和才恢復每周滾動檢討；目前規劃，今年國慶大會參加人數比起去年再降載，以4000人為目標，相關防疫檢查不會鬆懈。

陳宗彥也說，無論國慶大會的邀請卡、識別證、布旗等布置，都會整合設計，一定會有國旗與中華民國國慶等字樣。後續相關規劃，籌備會將視疫情發展，隨時滾動式檢討。