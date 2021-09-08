快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜臉書宣布 獲僑胞邀請赴美演講也打疫苗

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜在今晚臉書透露人在國外，受僑胞邀請赴美演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜在今晚臉書透露人在國外，受僑胞邀請赴美演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜今晚在臉書透露受海外僑胞邀請赴美演講，引發討論。韓國瑜去年6月卸下職務後，持續沉潛，也以公益行程為重心，日益白熱化的國民黨主席選舉，韓沒有表態、不會參與助選，與江啟臣、朱立倫陣營保持等距互動。

韓在臉書寫到，前陣子收到美國僑胞熱情的演講邀約，感念僑胞一路對他的關愛與支持，深懷感謝，加上他的兒子韓天等要負笈海外求學，他遂答應僑胞邀約，以行動向海外許多一路支持他的僑胞表達謝意。他說，目前無職在身，希望多花點時間陪伴孩子，參與孩子人生的重要階段。韓感性地說，這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情。

韓也提到，有好朋友關心到疫苗問題，因為這次孩子要去加拿大讀書，在加拿大入境須打完兩劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。希望疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，這是最大心願。

高雄帝冠式舊火車站建物即將遷回中軸線，高雄市政府有意邀請歷屆市長「回娘家」參與願景館璀璨光雕秀，韓國瑜也是受邀名單之一。高雄市政府透過韓市府時期的交通局長鄭永祥代為邀約，韓婉轉回覆說當天不克出席，陳其邁幕僚又連繫韓身旁核心幕僚，表達陳其邁想親自和韓國瑜通電話邀約的誠意，最後兩人還是沒通上電話。

韓國瑜近期臉書沒有太多針貶時事議題的發文，他8月初曾以「拿現金換振興 政府聽不見人民聲音？」為題在臉書批執政黨的五倍券政策，疫情期間，艱苦人連在外奔波機會都沒有，不是他們不勤勞、不努力，而是大環境情況不允許，他們只能枯坐家中、坐吃山空，希望政府要體察百姓的苦。

高雄市前市長韓國瑜在今晚臉書透露人在國外，受僑胞邀請赴美演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜在今晚臉書透露人在國外，受僑胞邀請赴美演講。圖／翻攝自韓國瑜臉書
今年6月17日，高雄市前市長韓國瑜過64歲生日，他募集100部筆電送到偏鄉育幼院。圖／翻攝自韓國瑜臉書
今年6月17日，高雄市前市長韓國瑜過64歲生日，他募集100部筆電送到偏鄉育幼院。圖／翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 疫苗 高雄市

延伸閱讀

民進黨三問國民黨兩岸政策 孫大千重提韓國瑜三個堅持

高雄火車站邀歷任市長回娘家 陳其邁證實韓國瑜不出席

韓國瑜帶黃文財見柯文哲？ 民眾黨回應了

指前議長涉500萬賄選 雄檢起訴韓國瑜鐵粉醫師

相關新聞

「您讓海線選民失望」顏寬恒表態：投入罷免陳柏惟活動

台中市第二選區立委陳柏惟的罷免案將在10月23日投票，前立委顏寬恒今天首度表態，在臉書說，他將以義工身分，投入罷免陳柏惟...

黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承...

民進黨廢考監有共識 林飛帆：憲改小組9月下旬確立內容

民進黨憲改小組「中央政府組織組」今天由召集人、民進黨前主席姚嘉文召集討論會議，就廢除監察院以及相關配套措施進行實質討論並...

顏寬恆加入罷免 陳柏惟:我做滿4年會顯得過去立委很糟

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日逐漸接近，國民黨前副秘書長顏寬恆今在臉書宣布，將以義工身分參與罷免團體的活動，2020立委選...

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

近期大陸娛樂圈大整肅，張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被大陸網民質疑是台獨，張鈞甯工作室日前發表聲明強調...

國慶主視覺遭轟 陳宗彥：一定會有國旗、中華民國

國慶主視覺「金陽雙十」今上午曝光，國民黨質疑國號、國旗被消失，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，目前先公布主視覺與標語，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。