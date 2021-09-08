韓國瑜臉書宣布 獲僑胞邀請赴美演講也打疫苗

高雄市前市長韓國瑜今晚在臉書透露受海外僑胞邀請赴美演講，引發討論。韓國瑜去年6月卸下職務後，持續沉潛，也以公益行程為重心，日益白熱化的國民黨主席選舉，韓沒有表態、不會參與助選，與江啟臣、朱立倫陣營保持等距互動。

韓在臉書寫到，前陣子收到美國僑胞熱情的演講邀約，感念僑胞一路對他的關愛與支持，深懷感謝，加上他的兒子韓天等要負笈海外求學，他遂答應僑胞邀約，以行動向海外許多一路支持他的僑胞表達謝意。他說，目前無職在身，希望多花點時間陪伴孩子，參與孩子人生的重要階段。韓感性地說，這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情。

韓也提到，有好朋友關心到疫苗問題，因為這次孩子要去加拿大讀書，在加拿大入境須打完兩劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。希望疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，這是最大心願。

高雄帝冠式舊火車站建物即將遷回中軸線，高雄市政府有意邀請歷屆市長「回娘家」參與願景館璀璨光雕秀，韓國瑜也是受邀名單之一。高雄市政府透過韓市府時期的交通局長鄭永祥代為邀約，韓婉轉回覆說當天不克出席，陳其邁幕僚又連繫韓身旁核心幕僚，表達陳其邁想親自和韓國瑜通電話邀約的誠意，最後兩人還是沒通上電話。