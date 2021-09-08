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今年聯大將開議 外交部推「敬自由」影片呼籲接納台灣

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交部今天表示，第76屆聯合國大會將於14日登場，外交部今天推出「敬自由」（To Freedom）影片，呈現台灣人民的自由與人權現況，呼籲聯合國接納台灣並正視台灣的夥伴價值。

外交部表示，影片以8位台灣民眾的親身經驗，串連台灣在婚姻、性別、信仰、轉型正義、參與式民主、語言、文化及身障平權的真實樣貌，片中的主角分別代表了同婚伴侶、伊斯蘭教教長、政治受難者、新住民、身障潛水教練及原住民巫醫等不同的自由故事，凸顯台灣各群體享有共榮共樂的自由生活，以積極行動落實聯合國永續發展目標（SDGs），也呼應本屆聯大主題之一「尊重人權」（Respect of the rights of people），展現台灣是國際社會的良善力量，並且期盼與各國共同努力追求全人類的自由。

外交部表示，短片配製中、英、日、德、法、西、葡、阿、俄、越、泰及印尼語等12種語言字幕，上傳外交部「潮台灣」（Trending Taiwan）YouTube頻道、「潮台灣」臉書粉絲專頁、外交部臉書專頁及Instagram專頁，歡迎國內外各界友人及民眾上網瀏覽及踴躍分享。

外交部 聯合國 語言

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