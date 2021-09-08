促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像 在野立委這樣看

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
中正紀念堂。報系資料照
中正紀念堂。報系資料照

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，未來中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議移除蔣中正銅像，預計年底前研擬相關法案配套、明年度上半年提出細節。民眾黨立委張其祿表示，對於過去歷史的功過、正確性，國人有不同認同、評價，政治認同及情感上也有多元面向，促轉會的做法應提出充分理由，以及後續配套方式。

時代力量立委陳椒華表示，時代力量一貫支持轉型正義的落實、台灣民主的深化，先前也多次就中正紀念堂轉型議題以及各部會移除銅像的進度，向政府提出質詢及提案；時力肯定促轉會就中正紀念堂轉型方案的擬定，訂出了具體的期程，同時也期待促轉會除了將轉型方案放入總結報告中，未來也會提出更多積極的協調作為。

陳椒華也呼籲文化部，身為中正紀念堂的主管機關，應盡快提出《中正紀念堂管理處組織法》修正草案，「促進轉型正義不只是促轉會的業務，更是整個政府的責任，文化部不應再冷眼旁觀、裝聾作啞。」

中正紀念堂 促轉會 時代力量

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