「您讓海線選民失望」顏寬恒表態：投入罷免陳柏惟活動

台中市第二選區立委陳柏惟的罷免案將在10月23日投票，前立委顏寬恒今天首度表態，在臉書說，他將以義工身分，投入罷免陳柏惟的活動，被外界解讀是復仇的開始。

顏寬恒今天在臉書先寫：「柏惟兄，您遠來是客，寬恒要寫下這封信真是萬般無奈，寬恒40年來，一直對海線屯區鄉親的包容、大度引以為傲。當初您敗走高雄，遁來台中，海線屯區鄉親毫不計較的接納了您，甚至願意選擇逗趣創新的您擔任本區的立法委員，寬恒一直以為這將會是一段佳話，未來大家會記得一個政治界的新星就是因為台中海線屯區鄉親的遠見包容，而在此地誕生。」

顏寬恒寫，「可能您初入政界，迷失了自己，染上了許多壞習氣，您的所作所為有太多的政治表演，卻沒有足夠的政治智慧。一個民意代表的責任，也不過就是讓選區民眾有尊嚴地吃飽穿暖，過著安居樂業的生活，如此而已，但是您過去一年多的行徑，讓海線屯區的選民失望了。在媒體上，您指控海線亂丟棄疫苗，浪費寶貴資源，實際是子虛烏有，也未見您有任何道歉，您也跟同黨指控罷免團體是假公民，是中共同路人，是獼猴，粗暴的言語，也未見您有任何反省。」

臉書更寫陳柏惟在立院投票時，反對國家擴大採購國際疫苗，反對調查３＋１１病毒入侵台灣樂土的真相，反對調查執政黨一級主管散佈國際疫苗假消息，反對公開直播國產疫苗審查過程；「在台灣陷入三級警戒前的最後質詢，您竟然詢問國防部長是否挑食？」

顏寬恒臉書說「一名連選區地名由來都不清楚，連自己選民服務次數都不確定的民意代表，也難怪會讓海線屯區的四萬三千名鄉親挺身而出聯署要罷免您。您的種種行徑，讓海線屯區鄉親成了全國笑柄，您失了他們的面子。鄉親們和寬恒原先驕傲的故鄉在網路上因為您的種種行徑而被戲稱為中二選區，中二中二，多麼傷人啊」。

臉書寫「我，顏寬恒，在此宣布，即日起，我將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。」