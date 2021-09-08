快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，知情人士指出，黃承國在5月本土疫情爆發之前就請辭國策顧問，由於黃承國辭意甚堅，蔡英文總統也只能尊重黃的意願。 聯合報系資料照片
民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，知情人士指出，黃承國在5月本土疫情爆發之前就請辭國策顧問，由於黃承國辭意甚堅，蔡英文總統也只能尊重黃的意願。 聯合報系資料照片

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承國在5月本土疫情爆發之前就請辭國策顧問，由於黃承國辭意甚堅，蔡英文總統也只能尊重黃的意願。

總統府發言人張惇涵表示，數月前黃承國向蔡總統辭任，蔡總統也表達尊重並准辭。至於交通部前部長賀陳旦也已不在國策顧問名單內，張惇涵說，「本屆國策顧問遴聘之初，即表達婉謝之意，總統尊重並未予聘任。」

黃承國在蔡總統擔任黨主席時就力挺至今，2016年協助蔡第一次當選總統，2020年又協助蔡連任，在民進黨內有相當地位，也是黨內「英系」的代表人物。

黃承國今年5月因民進黨爆發「趙介佑之亂」而受到牽連，當時民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒引起社會撻伐，重創民進黨形象，民進黨也公開向社會大眾道歉。蔡總統甚至召集全國黨部主委至總統官邸開會，民進黨廉政委員會也將制定新版「廉政公約」，將黨公職的親屬都納入規範。

但此事也引發政治效應，國民黨立院黨團當時批評民進黨「黑幫治國」，要求蔡總統處理黃承國。國民黨立委鄭麗文也要求民進黨北市黨部主委吳怡農「向黑道宣戰」。

當時黃承國回應，他出身草莽，但絕對不是黑道。黃也反批鄭麗文背叛民進黨，「我黃承國至少可以驕傲地説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」

民進黨 黃承國 鄭麗文

延伸閱讀

「戰鬥藍」勢力擴大！ 趙少康下周開記者會公布成員名單

不跟藍委政院抗議去挺朱 鄭麗文：有到，看五十肩先走

外交部可給友邦高端EUA資料 藍：台灣人不能看？

國民黨團：高端EUA疑點多還不准國人發問 比北韓還北韓

相關新聞

獨／拆蔣介石銅像 范雲專訪：促轉會踏出勇敢第一步

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，盼未來能轉型為反省威權的歷史公園，並建議計劃將蔣中正銅像移除。長期關注轉型正義的...

國慶主視覺飄晶片風 網見「紅綠平行線」笑：哪裡的捷運

國慶籌備委員會公布民國110年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主視覺「金陽雙十」一併曝光，由六條金色主線及紅、綠兩條輔線交織而成的設計，引發網友

國民黨主席之爭 美學者：需務實處理與陸關係

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）指出，國民黨新主席最緊迫的任務，是需要找到一個不...

改革國民黨財務 卓伯源：讓縣市鄉鎮黨部主委自籌經費

國民黨主席候選人卓伯源今赴中常會報告政見與提問，談及財務改革，他認為要從制度面解決，先把縣市、鄉鎮和村里的主委都改為黨員...

黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承...

與板橋熱區一橋之隔 萬華居民憂心、店家喊撐不下去

新北市板橋某私立幼兒園傳播鏈確定為Delta變異株，且已有案例進入社區，板橋與中正萬華區僅一橋之隔，過去曾是疫情熱區的萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。