黃承國低調請辭國策顧問 總統府網站已撤下

民進黨台北市黨部前主委黃承國日前低調請辭國策顧問，雖未對外公開，但目前總統府網站已將黃承國的名字撤下。知情人士指出，黃承國在5月本土疫情爆發之前就請辭國策顧問，由於黃承國辭意甚堅，蔡英文總統也只能尊重黃的意願。

總統府發言人張惇涵表示，數月前黃承國向蔡總統辭任，蔡總統也表達尊重並准辭。至於交通部前部長賀陳旦也已不在國策顧問名單內，張惇涵說，「本屆國策顧問遴聘之初，即表達婉謝之意，總統尊重並未予聘任。」

黃承國在蔡總統擔任黨主席時就力挺至今，2016年協助蔡第一次當選總統，2020年又協助蔡連任，在民進黨內有相當地位，也是黨內「英系」的代表人物。

黃承國今年5月因民進黨爆發「趙介佑之亂」而受到牽連，當時民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒引起社會撻伐，重創民進黨形象，民進黨也公開向社會大眾道歉。蔡總統甚至召集全國黨部主委至總統官邸開會，民進黨廉政委員會也將制定新版「廉政公約」，將黨公職的親屬都納入規範。

但此事也引發政治效應，國民黨立院黨團當時批評民進黨「黑幫治國」，要求蔡總統處理黃承國。國民黨立委鄭麗文也要求民進黨北市黨部主委吳怡農「向黑道宣戰」。

當時黃承國回應，他出身草莽，但絕對不是黑道。黃也反批鄭麗文背叛民進黨，「我黃承國至少可以驕傲地説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」