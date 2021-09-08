民進黨廢考監有共識 林飛帆：憲改小組9月下旬確立內容
民進黨憲改小組「中央政府組織組」今天由召集人、民進黨前主席姚嘉文召集討論會議，就廢除監察院以及相關配套措施進行實質討論並交換意見。憲改小組發言人林飛帆表示，會中確立廢考監共識，小組成員也就廢除考監後的相關配套措施進行討論，後續將送交全體委員大會討論後確立內容。
林飛帆指出，廢除考試院及監察院，回歸三權分立，不僅是歷次會議以來小組成員所確立的改革共識，也是台灣憲政改革長期面對的課題，國內朝野政黨也都曾提出廢除考試院與監察院的主張，民進黨亦長期做此主張。
對於後續憲改程序，林飛帆也表示，民進黨自今年三月成立憲政改革小組後，分成中央政府組織阻、國會職權組、人權與基本國策組三個小組召開會議，並邀請許多民間專家學者代表與會提供意見，今天三個小組均已完成小組會議討論，接下來預計在九月下旬召開憲改小組全體會議，並希望於10月中下旬送交中執會。
林飛帆指出，台灣經歷七次修憲，每個階段都有不同課題，民進黨作為負責任的政黨，一直非常審慎面對憲改議題，並且積極凝聚共識，希望提出能解決當前的問題、並符合未來需要的憲改方案，在接下來立法院的新會期中，也將召開修憲委員會等相關程序，期待朝野各黨共同努力，凝聚一個超越朝野、對國家有利的最佳憲改版本。
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