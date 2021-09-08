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國慶主視覺沒有中華民國國旗國號 江啟臣要求立即改正

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國慶籌備委員會今公布今年國慶大典「金陽雙十」主視覺設計，不見國號、國旗，只有「Taiwan National Day」。國民黨主席江啟臣表示，民進黨為了取得執政，逐步靠攏「中華民國」，自創「中華民國台灣」借殼上市，卻在國慶主視覺中抹殺國家的記憶，「我們要求立即改正」。

江啟臣批評，為了取得執政，民進黨逐步靠攏「中華民國」，自創「中華民國台灣」借殼上市，卻在國慶主視覺中抹殺國家的記憶、偷走中華民國的根基，「民進黨蠶食吞噬國家意識的行為，我們不能漠視不管，我們要求立即改正！否則，絕不善罷甘休」。

江啟臣說，國民黨是創建民國的革命黨、青年黨，「此刻我們必須挺身而出，我們勇敢說出自己國家的名字，中華民國（R.O.C.）」無論你的黨派立場、喜歡與否，中華民國就是正式國名，正是因為中華民國憲法的保障，才擁有今日民主、自由、平等、博愛的社會。

江啟臣表示，過去泛藍的支持者被認為是「沈默的多數」，國民黨若要改革，要從改革黨內文化開始，我們不能再沈默，應該起身戰鬥。戰鬥不是逞兇鬥狠、拳打腳踢，戰鬥是指把大家認識的事實與論述，大膽說出來，不懼怕1450的攻擊，用中道理性的論證，讓全體國人聽見「正道之聲」。

國民黨表示，蔡政府透過護照設計、國慶日主視覺使出各種如出一轍的小動作，根本是「英文台獨」，難道國家是中華民國，有這麼不敢告訴外國人嗎？「中華民國」對蔡英文政府而言，始終都是說不出口的贅字？

國民黨指出，根據國慶籌備委員會文字說明：「歷經半個多世紀淬煉，民主自由守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定」，公然竄改中華民國有110年的歷史事實，應被遣責。到底「半個多世紀」說法從何而來？怎麼起算？而慶籌會提出的主視覺色彩說明，更看到民進黨竟直接讓色譜中迸出一項名不符實的民主綠，對照近日綠營的荒謬、獨裁更讓這番色彩解說令人啼笑皆非。

國民黨強調，今年是蔡英文上任以來第6個國慶，但非常遺憾，中華民國再次淪為配角。強烈呼籲民進黨，應避免意識形態治國，放棄以華麗文藻堆砌的大內宣，真誠的面對歷史，務實的面對當前處境，才能真正維護和平，捍衛國家主權。

國慶 國民黨

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