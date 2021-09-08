呼應英系立委倡議 蔡英文：中秋前撥補助給基層診所
指揮中心7月22日宣布，除原本的100元處置費，補助基層診所疫苗接種的行政費調升至100元，並依施打人數給予獎勵費，但許多基層診所反映補助還沒領到，英系立委今因此發表聯合聲明呼籲中央盡速撥款。據轉述，兼任黨主席的蔡英文總統今也在民進黨中常會中表示，相關費用應在中秋節前發放。
另有中常委也提出，BNT疫苗即將開始施打，相較其他疫苗，BNT的作業及接種程序比較複雜，須花更多時間，因此政府應提供更多補助費用。
此外，行政院政委黃致達在會中提到，明天行政院會將討論紓困振興特別預算，通過後將送到立法院審議；農民保險也將從9月10號開始納入職業病給付，讓農民更有保障。
民進黨立法院黨團總召柯建銘則提到，周五將朝野協商決定開議日期，原則是17或24日開議；民進黨秘書長林錫耀則說，明天全代會工作小組將開會討論全代會延期到何時，以及2022選舉提名辦法。
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