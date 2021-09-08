【重磅快評】陳時中吃定診所 綠委風光收割？

國民黨立委賴士葆昨天為基層診所發聲，指衛福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等，但衛福部默不作聲；今天英系立委接續「發難」，陳時中馬上在記者會宣布9月10日會把積欠的錢都發出去。陳時中擺明作球給綠委，大作人情，但實際埋單的卻是苦哈哈的基層診所。

賴士葆昨天下午在臉書po文，指農委會日前為了挺花農，送很多花給基層醫療診所，不少診所收到後哭笑不得，因為衛福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，農委會說花卉有療癒效果，其實很多診所真正需要的是現金，讓他們能存活下去；賴士葆並提出數字，今年5到7月已有208家診所歇業關門，政府嘴巴說挺醫護，卻積欠診所急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。

賴士葆為基層診所發聲，指揮中心悶不吭聲，倒是英系立委反應快速，英系立委掌門人陳明文今天一早聯合劉櫂豪、羅致政、蘇治芬、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、管碧玲等綠委發表聯合聲明，他們感謝基層診所協助疫苗接種，並呼籲政府應速撥行政費、獎勵金，幫助基層診所度過難關；這個聲明雖然不脫賴士葆的呼籲，但發得早不如發得巧，前後兩次聲明得到指揮中心的回應截然不同。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心的記者會中，面對媒體提問診所補助費的撥款進度及診所倒閉狀況，他不假思索表示，衛福部7日已發出一波，本月10日會把前端欠的錢都發出去，至於8月以後的補助費，會在次月底把錢發下去，行政作業會盡快完成。撥付積欠的補助，陳時中答得爽快，但對於診所倒閉的狀況，卻避而不談。

在陳時中快速回應英系立委後，地方立刻有醫界人士感謝立委的相挺，並希望政府比照降載醫院的補貼對診所進行紓困。在綠委與指揮中心的絕佳默契下，綠營完成一次成功的大內宣。

其實，指揮中心吃定基層診所已非第一次，今年6月間中央宣布疫苗施打免掛號費，事實上是由基層醫療院所埋單，新北市開第一槍「逆時中」後，指揮中心才緊急調整方案，調升行政獎勵金從每人次40元至100元，並另據達標人數給予獎勵費。

諷刺的是，不少基層診所在這場抗疫中自許是政府防疫作戰的夥伴，但疫情期間業績下滑，甚至撐不下去，急需政府紓困協助，但衛福部偏偏作業牛步，苦等不到行政費、獎勵金，甚至面臨斷炊困境，現在反要過來要感謝立委爭取、企盼政府比照醫院紓困，大官忙作人情、綠委風光收割，關門歇業的診所只能自認倒楣，有這樣的道理嗎？