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日捐台疫苗 綠委：展現日政治決心

聯合報 / 記者張加／即時報導
民進黨立委羅致政8日出席國策研究院舉辦的「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會。記者張加／攝影
民進黨立委羅致政8日出席國策研究院舉辦的「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會。記者張加／攝影

民進黨立委羅致政今天表示，日本政府對台捐贈疫苗，不僅是公衛決定，還展現了政治決心，背後考量包括中國大陸崛起的威脅與挑戰，美國因素，以及日本國內民意變化；此外，羅致政認為，相較台美關係，台日關係還有許多可努力的空間。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲的報告指出，中共的軍事回應加速東京方面對北京的警戒姿態，因此「台海有事」對日本的影響不再僅是日本內部的抽象討論，而是對日本國家生存與長期安全的實質威脅，這也是日本新首相選舉的重要議題。

8月底，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久，以及自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓，與台灣的民進黨立委羅致政、蔡適應，線上討論外交、國防安全等議題，被稱為「台日2+2對話」；國策研究院今舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，日本防衛副大臣、眾議員中山泰秀，以及佐藤正久皆透過視訊參與。

與談的羅致政表示，雙方對話名稱為自民黨、民進黨外交防衛政策溝通交流會，外界將其稱為「台日2+2對話」，對話後雙方皆表達有意願繼續推動，相信對話仍會持續，即使日本將換新首相，日本對台政策友好的方向，不太可能逆轉。

與會的澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平皆提及，「台日2+2對話」建立和台灣非官方合作的新模板，可讓其他國家複製，盼未來能應用在其它對外關係上，如推動「台澳2+2對話」。

此外，羅致政說，美日台三角是推進台日關係的助力，但台日關係相較台美關係，還有許多可努力的空間，例如台美之間有台灣關係法，軍售關係，還有貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，台日之間並沒有。

日本 羅致政 台日關係

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