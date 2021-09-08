竹竹苗合併升格？ 苗栗見仁見智

竹竹苗合併議題延燒，也引發討論，苗栗縣政壇要角見仁見智，縣長徐耀昌表態指出，在日據時代、光復初期的新竹郡（州）就包含竹竹苗，本就是一個共同生活圈，如果成立第7都，對苗栗縣民有利的前提下，樂觀其成。

苗栗縣議會議長鍾東錦表示，大原則、大方向他贊成，基於竹竹苗共同生活圈，及整體財政考量，竹竹苗目前統籌分配款約800億元，合併後可以提升到1000億元，有助於建設與發展，但他認為合併不能急就章，由中央規畫後，逐步推動合併工作。

他舉例假設合併後市政府、議會所在地，到底要設在那？勢必會有南、北辦公室，如苗栗市區公所公文要送到市政府，勢必要經過南部辦公室，沒有縮短層級，反而增加層級，此外，如果合併議員勢必減少名額，還有鄉鎮市長民意代表都沒有了，也應從長計議，有足夠時間做生涯規畫，他不贊成為一個人破壞制度，但贊成為多數人利益合併竹竹苗。

苗栗縣立委徐志榮也樂觀其成，他認為竹竹苗前身就是新竹州，加上苗栗縣財政況不佳，若合併後能向中央爭取更多資源照顧縣民，並改善苗栗縣財政體質。

苗栗縣立委陳超明不認同竹竹苗合併的作法，陳超明說，6都升格後，反而拉開城鄉差距，都市化問題更嚴重，原本落後的地方並未因此進步，且徒增公務機關人事成本，現在拋出合併議題，不過是吸引民眾注意力，實際上不如檢討財政收支劃分法，讓非6都縣市擁有更多資源，中央也應讓非6都縣市有更多自主權，才能造福百姓。