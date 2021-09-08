江啟臣批蔡政府跟塔利班一樣：要拆銅像不如自己先下台

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，計劃將蔣中正銅像移除。國民黨主席江啟臣表示，要反省權威應該是現任者先反省自己，大家都已經認為蔡英文政權是一黨獨大、專制獨裁，要先拆銅像應該先拆自己的台，自己先下台。

江啟臣質疑，要反省權威應該是現任者先反省自己吧？她（指蔡英文總統）不只是權威，更是一黨獨大，還是被公認的民主獨裁，她要拆銅像要不要先反省自己？「與其要拆銅像不如自己先下台！」、「妳自己就是權威、就是獨裁，自己下台就好，也不用等到以後再去拆銅像」。

江啟臣表示，想要拆銅像等等作為都讓人認為，蔡政府跟塔利班有什麼兩樣？不喜歡的就拆掉、炸掉，那不是轉型正義的宗旨，促轉會從成立到今天，真的不曉得在幹嘛，只留下東廠的罵名。如今又要拆銅像，是想要製造更多的仇恨嗎？台灣社會已經被對立撕裂成這樣，還要再做這些事嗎？