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不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

多縣市禁秋節公共場所烤肉 柯文哲嗆：政治就是太假掰

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天說，慢慢大家還是要適應新常態，要是現在宣布就是下令什麼都不要做，若要安全就是每天在家打坐。柯也脫口說，「常常政治就是這樣，就是太假了、很假、假掰。」圖／引用直播
柯文哲今天說，慢慢大家還是要適應新常態，要是現在宣布就是下令什麼都不要做，若要安全就是每天在家打坐。柯也脫口說，「常常政治就是這樣，就是太假了、很假、假掰。」圖／引用直播

新北爆發幼兒園群聚擴大，全台多縣市已宣布不開放河濱烤肉，台北市長柯文哲下周一才要宣布，有里長批評，Delta已進入社區，下周一再宣布太遲了，大家反應來不及。柯文哲今天說，慢慢大家還是要適應新常態，要是現在宣布就是下令什麼都不要做，若要安全就是每天在家打坐。柯也脫口說，「常常政治就是這樣，就是太假了、很假、假掰。」

柯文哲說，他的態度是大家要適應新常態的生活，「到時候再來決定，依照狀況調整，當然命令也不要太奇怪」，柯也說，若下命令河濱不可以烤肉，家裏屋頂可以烤肉，騎樓就是看有沒有被警察抓到，警察來了不要烤，警察走了繼續烤，這樣合理嗎？政治還是要務實。

由於其他六都市長都已經宣布不開放烤肉，柯文哲的假掰說，是否指他們比較假？柯文哲說，他認為疫情短期不會結束，大家要建立新常態的心理狀況，就是依照需要來調整，就是依照合理的風險。

柯說，他昨天講過，如果重來一次，今年台北燈節應該要辦，為什麼停辦，是因大家逼他45天前決定？但若是一周前決定，就可以精確決定台北燈節要辦？不要辦？但也有可能廠商會損失很多，所以這就需要建立保險的精神。

柯文哲說，在這充滿風險的時代，應變與保險是產業需要運作的態度，若都要百分之百，那都不要做了，經濟損失會更大。

柯文哲說，慢慢大家還是要適應新常態的生活，要是現在就下令，當然什麼都不要做，若要安全，就大家每天在家裡打坐就好，不要外出，慢慢這個國家還是要務實，例如政府下一個命令，結果河濱不能烤肉，民眾跑到自己家裡屋頂聚餐烤肉，然後政府不管。

柯說，「常常政治就是這樣，就是太假了、很假、假掰」，他的態度還是，我們要適應新常態生活，「到時候決定，依照狀況調整」。

柯文哲 烤肉 警察

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