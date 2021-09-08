總預算編列瑕疵多 國民黨批：落漆

針對各黨將於10日進行總預算的朝野協商，國民黨團8日舉行記者會指出，政院編列「數位發展籌備工作」4千1百萬元，但在立法院還沒有通過「數位發展部」組織架構等法源前，不該編列「數位發展籌備工作」相關預算，沒有法源編列預算就屬違法。此外，陸委會駐港人員已經全數撤回，竟然擴編預算「臺港澳經濟文化合作促進會」。

國民黨團在記者會中，針對行政院「數位發展籌備工作」、「陸委會港澳處預算」、「交通部觀光局」、「司法院宣傳預算」、「監察院人權委員會預算」，以及「教育部校園防疫預算」，找出多項重大瑕疵和疏漏，認為民進黨是「全面執政，全面落漆」。

沒有法源就編列預算

總召費鴻泰表示，在內政委員會審查相關預算中，行政院編列「數位發展籌備工作」4千1百萬元，預算金額雖然不高，但是行政院理應守法，在立法院還沒有通過「數位發展部」組織架構等相關法源前，就不能編列「數位發展籌備工作」相關預算，沒有法源編列預算就屬違法。

費鴻泰指出，行政院的第二預備金運用，是針對「新增事務」、「新增機關」得動用，呼籲行政院將「數位發展籌備工作」預算拿掉，一切依法行政。

其次關於陸委會預算，費鴻泰表示，陸委會駐港人員已經全數撤回，陸委會編制有港澳處，相關港澳預算應該編列於此，但是陸委會竟然擴編預算4千1百多萬元到「財團法人臺港澳經濟文化合作促進會」，這個原本只是針對港澳旅遊、文化、經濟交流的財團法人，難道已經取代了港澳處的功能？費鴻泰呼籲陸委會發揮該有的工作職掌，不要巧立名目亂編預算給不相關單位。

觀光產業待補貼

因疫情遭受到空前衝擊的觀光產業，費鴻泰表示，來台旅客人數統計，已從1,186萬人次，縮減到137萬人次，到了今年1-7月更慘跌到只有8.2萬人次，這代表了觀光業收入銳減，觀光產值雪崩式滑落，觀光從業人員大量失業，旅遊相關產業關門熄燈，觀光產值從2,259億元，至今僅剩下26.6億元，達到-2,232億元，整體產業為負成長-98.8%。

國民黨團主張：一、紓困5.0預算應編列觀光業員工薪資及營運成本補貼。二、交通部觀光局提出振興觀光產業短中長期計畫。

宣傳法官法刪了又編

關於司法預算部分，費鴻泰指出，有關《國民法官法》部分，民進黨政府說不清楚到底要做什麼樣的宣傳，國民黨團去年砍了5千萬元，明年民進黨政府又在《國民法官法》的部分又編了8千4百萬元，費鴻泰質疑，民進黨政府為了《國民法官法》編列了如此巨額宣傳費，難道不知道這筆錢可以幫助多少失業民眾嗎？國民黨團將會針對這筆預算至少刪減一半。

國民黨團也呼籲交通部觀光局，正視觀光業慘澹的問題，在紓困5.0預算編列中，給予員工薪資和營運成本補貼，否則觀光業將走向倒閉一途，勢必造成更多家庭經濟上的衝擊，惡性循環對社會影響，將無法想像。

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