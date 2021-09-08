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張鈞甯論文用「我國」疑遭封殺 蔡英文：無助兩岸交流

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，近來有在對岸發展的台灣藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺；因為言論不合自己意思就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來正面意義。

蔡英文指出，台灣藝人因論文用了「我國」兩個字就被封殺，這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受。台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。

蔡英文說，這陣子自己也注意到，為了要感謝疫苗捐贈的國家，很多民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩。在疫情中，不只是大家熟悉的美國、日本，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的溫暖，形成了一個「善的循環」，也加深彼此的情誼，「我相信比起打壓封殺，這才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值」。

蔡英文 民進黨

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