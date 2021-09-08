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獨／拆蔣介石銅像 范雲專訪：促轉會踏出勇敢第一步

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
中正紀念堂。本報資料照片
中正紀念堂。本報資料照片

促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，盼未來能轉型為反省威權的歷史公園，並建議計劃將蔣中正銅像移除。長期關注轉型正義的民進黨立委范雲接受本報專訪指出，支持中正紀念堂轉型，民主國家有這樣威權領袖紀念公園，社會卻不以為意，是很怪異的事，「促轉會踏出勇敢的第一步」。

范雲說，民主國家的首都裡面，有這麼大一個威權領導者銅像，也代表轉型正義沒有好好被處理，台灣社會無法面對、理解，甚至化解兩極化的對立衝突很可惜，促轉會拋出這個球後，勇敢開始後，還是要回到這個面對蔣介石的威權歷史，中正紀念堂的空間轉型正義就能進行。

范雲說，促轉會接下來應該先處理的核心問題是，這社會如何面對威權領導者，蔣介石的歷史定位有無反思？促轉會應該站在這個高度處理，讓社會去對話、理解後，歷史部分更加彰顯呈現，社會出現共識後，「拆銅像反而是最後一步」，過去文化部也有很多這樣的討論，甚至可以是下一屆台北市長選舉討論的題目。

范雲舉例，到底中正紀念堂這個空間是紀念偉大領袖，還是紀念台灣曾經被威權統治過的歷史，這是完全不同概念，同樣是紀念卻完全不同概念，促轉會今天提出的「重構紀念敘事」也是如此。

至於是否擔心中正紀念堂轉型會造成社會對立、衝突？范雲說，不同政治工作者都要勇於面對這個歷史，提出好的解決難題的方案，這次促轉會拋出此議題，也是在測試轉型正義有無足夠重視，也用人權立場重新評價威權領導者。

促轉會 范雲 中正紀念堂

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