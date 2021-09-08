為何反對為新竹修地制法？陳明文專訪這麼說

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，但民進黨立委陳明文開黨內第一槍，反對為單一縣市修法，陳明文接受本報專訪指出，不能說為了兩個縣市首長的主張就說要修法。對於是否是反對黨團總召柯建銘修法主張？陳明文強調，並不是要反對誰的主張，而是不能夠為單一縣市修法，應該追求全國一致的行政區畫，這主張已很久，「要就全國一起來！」

陳明文說，現在六都是二級政府、非六都是三級政府，但非六都中新竹市、嘉義市等省轄市又是二級政府，所以這個行政層級就沒一致性，全國行政區域一致性，就可以全國一致性規畫，例如雲嘉嘉共同生活圈，就可做整體性的規畫，現在又說要為了新竹縣市修地制法，要將直轄市一百二十五萬修成一百萬，他認為非常不妥。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘指出修法主張，陳明文說，柯建銘也是站在新竹市的立委立場思考，不能代表全國或是民進黨團立場，他並非是要反對誰的立場，只是主張不一樣，他對於全國一致的行政區畫已思考許久，這議題不是新竹縣市講了就算，若到最後立法院有人要提地制法修法，他也會表達他的主張，屆時尊重多數通過的決議。

陳明文說，他從未主張過嘉義縣市合併，因為分開三十多年，現在又要合併並無意義，要就將區域做大，當初要廢鄉鎮市長他也不同意，他希望的是行政層級一致化，他過去也是主張雲嘉嘉縣市合併，因雲嘉嘉是共同生活圈，「關於國土發展要有整體性的規畫。」

陳明文今天也發新聞稿強調，這議題本來就是應該拿出來討論，但為了單一縣市進行修法非常不妥，更何況縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題的關鍵。

陳明文指出，現在大家該探討的是行政區畫與國土規畫的問題，六都成立之後，對於非直轄市造成嚴重的衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。