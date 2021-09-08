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林智堅喊升格大新竹 邱顯智：為自己找出路

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。報系資料照
時代力量立委邱顯智。報系資料照

新竹市長林智堅卸任前拋出縣市合併議題，成為台灣第七都，民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，只要完成地制法修法，可能趕得上2022大選。屆時兩任新竹市長屆滿的林智堅，有望續參選「大新竹」市長。對此，有意參選新竹市長的時代力量立委邱顯智表示，林智堅做了7年市長，才終於想到行政區劃的問題，「這是不是選舉考量，是不是在為自己找出路，答案不言而喻」，升格前後的任期限制，當然也要一併討論修正。

對於若民進黨團真的將推動地制法修法，時力黨團認為，只修地方制度法第4條解套升格人口門檻，這是因人設事、政治短視的作法，如果真的關心地方發展，一定要連財劃法一併討論，解決直轄市、一般縣市一國兩制的體制。

新竹 林智堅 民進黨

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