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國慶主視覺飄晶片風 網見「紅綠平行線」笑：哪裡的捷運

聯合新聞網 / 綜合報導
2021年國慶主視覺「金陽雙十」曝光。 圖／內政部提供
2021年國慶主視覺「金陽雙十」曝光。 圖／內政部提供

國慶籌備委員會公布民國110年國慶主題為「民主大聯盟 世界加好友 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，主視覺「金陽雙十」一併曝光，由六條金色主線及紅、綠兩條輔線交織而成的設計，引發網友不少的想像，有人認為充滿科技感，也有人戲稱像電路板、捷運路線圖。

慶籌會在臉書粉專「中華民國 讚國慶」說明今年國慶日主視覺的設計理念，代表「民主、自由、平等、人權、希望、和平」的六條繩線交織紐結，展現團結的緊密力量；主色「陽光金」是熱情織入，象徵民主的珍貴；輔色「台灣紅」和「民主綠」則是向每位有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人致敬。

由IF OFFICE創辦人馮宇設計的「金陽雙十」散發金屬光澤，讓網友各有不同見解。持正面態度者肯定此設計的質感，「現在的政府，美感果然不用太擔心」、「圖至少比前幾年的好懂了」、「晶片、晶圓高科技感～閃亮亮的」、「用晶片交朋友嘛」，也有人認為有點類似2017年的設計。

有網友認為今年的國慶主視覺跟2017年的有點類似。 圖擷自臉書粉專「中華民國 讚國慶」
有網友認為今年的國慶主視覺跟2017年的有點類似。 圖擷自臉書粉專「中華民國 讚國慶」

另一派網友則對於「紅配綠」有些意見，「線條好看，顏色就見人見智」、「紅綠平行，看來與紅和解遙遙無期了」，還有人疑惑「為什麼會有台灣紅這個名詞？」。

更有不少網友發揮想像力，戲稱主視覺的「科技風格」很像「電路板」、「SIM卡」、「晶片迴路」，有人則說「猛一看還以為這是金融卡廣告」，甚至有人搞笑問：「這是哪裡的捷運線？」

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