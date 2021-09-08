快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

新竹縣市合併升格發酵 竹市議長：不要量身訂做

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市議長許修睿今天下午首度針對新竹縣市合併升格議題表示，一切要依法辦理，「但不要量身訂做」。本報資料照片
國民黨新竹市議長許修睿今天下午首度針對新竹縣市合併升格議題表示，一切要依法辦理，「但不要量身訂做」。本報資料照片

新竹縣市合併升格第七都議題持續發酵，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，只要推動修法，2022年選舉前完成也有可能，但引來因人設事、量身訂做等質疑；國民黨新竹市議長許修睿今天下午首度針對此議題表示，一切要依法辦理，「但不要量身訂做」，並強調民眾眼睛都是雪亮的，大家都在看，程序正義與精神是最重要的。

許修睿再三強調，他支持依法辦理，但這幾天以來坊間討論不少，討論是不是在量身訂做，他不希望合併升格被汙名化，若一切合法，他支持也樂觀其成。

「升格當然對竹竹苗是一件好事！」許說，未來若真的合併升格，統籌分配稅款一定會增加，對地方來說是好事，但若只是硬要修法把地方制度法125萬人口門檻，下修為100萬人，反而招致各界批評，「這樣不是很好啦」，並強調大家都在看到底是量身訂做還是依法辦理，程序正義與精神是最重要的事，無論個人如何都不該在考量之內。

至於未來升格需要經過議會同意，許修睿認為，議會屬於合議制，仍需要議員表達意見，確實合併之後席次會減少，攸關議員權益，議員們都有發表自己意見的權益，自己無法代為發表言論。

柯建銘說，新竹縣市合併升格，不一定對民進黨有利。是否對國民黨有利？許修睿說，其實這些都是假設性問題，都要等確認之後再說，不需要臆測，包括席次與選區畫分等，一切依法來辦理，不是說怎樣就怎樣的。

新竹 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

新竹縣市合併？陳明文：不認同為單一縣市修法

升格大新竹林智堅有望再戰？ 高虹安反對：8年就是8年

影／提升格為大新竹市長？林智堅：有資格都可以參選

與林智堅談新竹縣市合併 柯建銘：修法一步步來

相關新聞

朱立倫說大家都是線民 張亞中嗆：只有你被維基解密寫

國民黨主席候選人張亞中針對台灣維基解密指「朱立倫是美國線民」，要求朱立倫說清楚；朱立倫則指者是沒常識的攻擊，如果AIT處...

為何反對為新竹修地制法？陳明文專訪這麼說

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，但民進黨立委陳明文開黨內第一槍，反對為單一縣市修法，陳明文接受本報專訪指出，不能說為...

林智堅喊升格大新竹 邱顯智：為自己找出路

新竹市長林智堅卸任前拋出縣市合併議題，成為台灣第七都，民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，只要完成地制法修法，可能趕得上20...

【數字看教育】不只台灣有校園霸凌 全球每3位就有1兒童短期曾遭受暴力

台灣校園霸凌事件頻傳，日前民進黨立委陳瑩在臉書貼文呼籲關注校園霸凌，傾吐兒子曾遭同學狠踹生殖器等霸凌過程；先前嘉義市也曾發生國二女學生水裡被同學惡意放入硼酸，各界震驚。 據兒盟2018年「台灣校園霸凌防制現況調查」指出，近7成兒少曾接觸校園霸凌，其中近2成曾被霸凌。校園霸凌也是全球重視的國際議題，根據聯合國2019年公布的校園霸凌相關報告（Behind the numbers: Ending school violence and bullying），全球每3位兒童就有1位在1個月內曾遭遇校園霸凌或暴力，全球大部分地區都有超過30%的學生曾被霸凌。

新竹縣市合併升格發酵 竹市議長：不要量身訂做

新竹縣市合併升格第七都議題持續發酵，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，只要推動修法，2022年選舉前完成也有可能，但引來因人...

縣市合併議題 立委陳明文：全國一致行政區劃是關鍵

近日，新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，希望新竹縣市合併升格，成為第7個直轄市，或是第七都，可以分享70%中央統籌分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。