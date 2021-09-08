新竹縣市合併升格發酵 竹市議長：不要量身訂做

新竹縣市合併升格第七都議題持續發酵，民進黨立院黨團總召柯建銘昨說，只要推動修法，2022年選舉前完成也有可能，但引來因人設事、量身訂做等質疑；國民黨新竹市議長許修睿今天下午首度針對此議題表示，一切要依法辦理，「但不要量身訂做」，並強調民眾眼睛都是雪亮的，大家都在看，程序正義與精神是最重要的。

許修睿再三強調，他支持依法辦理，但這幾天以來坊間討論不少，討論是不是在量身訂做，他不希望合併升格被汙名化，若一切合法，他支持也樂觀其成。

「升格當然對竹竹苗是一件好事！」許說，未來若真的合併升格，統籌分配稅款一定會增加，對地方來說是好事，但若只是硬要修法把地方制度法125萬人口門檻，下修為100萬人，反而招致各界批評，「這樣不是很好啦」，並強調大家都在看到底是量身訂做還是依法辦理，程序正義與精神是最重要的事，無論個人如何都不該在考量之內。

至於未來升格需要經過議會同意，許修睿認為，議會屬於合議制，仍需要議員表達意見，確實合併之後席次會減少，攸關議員權益，議員們都有發表自己意見的權益，自己無法代為發表言論。

柯建銘說，新竹縣市合併升格，不一定對民進黨有利。是否對國民黨有利？許修睿說，其實這些都是假設性問題，都要等確認之後再說，不需要臆測，包括席次與選區畫分等，一切依法來辦理，不是說怎樣就怎樣的。