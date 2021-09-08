縣市合併議題 立委陳明文：全國一致行政區劃是關鍵

近日，新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，希望新竹縣市合併升格，成為第7個直轄市，或是第七都，可以分享70%中央統籌分配稅款。英系掌門、嘉義縣立委陳明文認為，這議題本來就是應該拿出來討論，但為單一縣市進行修法非常不妥，更何況縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規畫才是問題關鍵。

陳明文表示，現在大家該探討的是行政區劃與國土規畫問題，六都成立後，對於非直轄市造成嚴重衝擊，不論是人流、金流或是企業流，皆大量往六都移動，已經變相掏空非直轄市的縣市。

現行制度下，部分縣市採取區長直接派任的二級政府制，部分縣市仍為鄉鎮市長民選的三級政府制，不但制度紊亂，更衍生權責不清的問題，他建議中央政府應該重行進行整體規畫，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致行政區劃，落實行政制度的統一。

陳明文也強調，這個全國一致行政區劃，除了應考量經濟或產業發展功能外，更應納入國土空間規畫與區域生活圈概念，現行22個縣市可以依據區域生活圈重新劃分整併，透過地理位置相近或是國土利用相近的方式進行縣市整併，不僅能達成全國一致性行政區劃，更能拉近城鄉間落差，帶動台灣全面發展，若僅是討論單一縣市合併升格，對台灣未來整體發展其實沒有太多實質意義。